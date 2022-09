Thương mại điện tử: 1 năm làm bằng 3 năm kinh nghiệm

Môi trường năng động, sáng tạo với chính sách đãi ngộ và công nhận xứng đáng là cái nôi giúp nhân sự tích lũy kinh nghiệm nhanh gấp nhiều lần so với thời gian công tác thực tế.

Cách đây khoảng 10 năm, thương mại điện tử (TMĐT) lần đầu xuất hiện tại Việt Nam và phát triển với tốc độ chóng mặt. Với sự ra đời của các nền tảng TMĐT, xu hướng dịch chuyển sang kinh doanh online ngày càng phổ biến. Tất cả đã tạo thành một hệ sinh thái đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế - xã hội.

Các công việc trong ngành TMĐT thường gắn liền với sự khắc nghiệt, tốc độ di chuyển nhanh và tính đòi hỏi cao. Tuy nhiên, việc trải nghiệm tại môi trường này có thể đem lại cơ hội tốt để học hỏi, cạnh tranh công bằng, phát triển bản thân và tích lũy kinh nghiệm.

Tại Việt Nam, Lazada là một trong những sàn TMĐT có môi trường làm việc được đánh giá nổi bật với chính sách chăm sóc toàn diện và trao cơ hội đồng đều cho nhân viên. Đồng thời, với đặc trưng của ngành là tốc độ biến chuyển nhanh, đòi hỏi khả năng thích nghi cao, không ít nhân sự cho rằng một năm làm việc tại Lazada, họ tích lũy được nhiều năm kinh nghiệm.

Kinh nghiệm tích lũy từ thực chiến

Cách đây hơn một năm, Nguyễn Thành Phát (Alex) tham gia Forward Youth - chương trình tuyển dụng tài năng trẻ do Lazada tổ chức - và xuất sắc trúng tuyển. Nhờ cơ hội này, tính đến nay, Alex đã có gần 2 năm làm việc tại Lazada.

Alex gia nhập “ngôi nhà chung” Lazada từ chương trình Forward Youth.

Nhớ lại những ngày đầu làm việc tại văn phòng, Alex tiết lộ bản thân không khỏi choáng ngợp bởi tính chuyên nghiệp, tinh thần đoàn kết và sự đa dạng của môi trường này.

“Phải mất một thời gian để mình làm quen với mọi thứ, từ các đầu việc mới liên tục đổ về, cho đến số lượng nhân sự, phòng ban chuyên trách… và đặc biệt là tốc độ làm việc. Song, đây là tín hiệu để mình tin vào tiềm năng của ngành, cũng như khả năng phát triển bản thân trong tương lai”, Alex chia sẻ.

Khi được hỏi về môi trường làm việc ở Lazada, Alex cho biết: “Việc liên tục thích nghi với những thay đổi làm giúp các ‘Lazadians’ như mình không ngừng học hỏi để nâng cao kỹ năng, tư duy trong công việc. Mình đánh giá rất cao giá trị cốt lõi ‘If not now, when? If not me, who?’ khi nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tập thể Lazada. Mỗi người đều cố gắng làm tốt nhất công việc của mình và là một mắt xích trong cả một hệ thống lớn. Mình tin môi trường năng động và đa dạng tại Lazada sẽ là trải nghiệm ‘lời’ cho người lao động. Mỗi năm tại Lazada, mình cảm thấy bản thân tích lũy được ít nhất 3 năm kinh nghiệm”.

Chị Lan Nguyễn đã có gần 10 năm gắn bó cùng Lazada.

Khác với Alex, chị Lan Nguyễn - Giám đốc Ngành hàng thời trang của Lazada - chuẩn bị bước sang năm thứ 10 gắn bó với nền tảng TMĐT này. Gia nhập đội ngũ Lazada từ năm 2013, tính đến hiện tại, chị Lan đã trải nghiệm qua nhiều vị trí trong công ty. Đặc biệt, chị Lan cũng có nhiều năm làm việc tại Lazada Indonesia và Singapore.

Nhìn lại quãng thời gian dài đồng hành cùng Lazada Việt Nam và các nước, chị cho rằng được trao cơ hội để thực chiến, để thử, để được sai và sửa sai là đặc quyền lớn nhất Lazada dành cho đội ngũ nhân sự.

Chị Lan chia sẻ thêm: “So sánh việc bắt đầu một dự án lớn với bắn cung, thay vì nhắm và tính toán trước, Lazada khuyến khích bắn, rồi tìm cách điều hướng mũi tên tùy theo đòi hỏi của thị trường cũng như tính chất công việc. Thời điểm gia nhập Lazada, mình liên tục được trao cơ hội để quản lý những dự án quan trọng. Tại đây, nhân viên được tin tưởng giao cho những công việc có tầm ảnh hưởng lớn và mang lại thay đổi thực sự”.

“Chính mình cũng thường hay nói vui rằng 1 năm làm việc tại Lazada bằng 3 năm ở ngoài. Thế những, câu chuyện không chỉ nằm ở con số, mà quan trọng là mỗi cá nhân học hỏi được gì trong khoảng thời gian đó và tận hưởng niềm vui làm việc ra sao”, Giám đốc Ngành hàng thời trang của Lazada khẳng định.

Chính sách đãi ngộ toàn diện và truyền cảm hứng

Không chỉ đem đến cơ hội thực chiến, học hỏi và trau dồi cho nhân viên, Lazada còn tạo ra quy chuẩn mới về nơi làm việc lý tưởng, nơi mọi người được đảm bảo sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, đồng thời được nhìn nhận xứng đáng.

Cụ thể, trong suốt gần 10 năm gắn bó, chị Lan cho rằng mỗi nhân viên chỉ cần làm tốt công việc của mình và tích cực nắm bắt cơ hội, thành quả sẽ được Lazada mang tới một cách tự nhiên. Chị cho biết bản thân luôn được nhìn nhận và khen thưởng xứng đáng với những cống hiến và công sức tại đây.

Ngoài ra, văn hóa tại Lazada cũng được xây dựng dựa trên tinh thần trách nhiệm cao và đoàn kết vì mục tiêu chung. Vì vậy, chị Lan luôn được giúp đỡ trong quá trình làm việc và ngược lại, bản thân cũng thấy được niềm vui khi có cơ hội chỉ dẫn, hỗ trợ người khác. Đối với Giám đốc Ngành hàng thời trang của Lazada, đây là môi trường giúp chị trở thành phiên bản tốt hơn của mình mỗi ngày.

Lazada khai trương văn phòng làm việc mới tại Hà Nội.

Trong khi đó, Alex cho biết Lazada luôn lắng nghe ý kiến của nhân viên, cập nhật thông tin mới một cách công khai, minh bạch, đồng thời tổ chức nhiều buổi tập huấn, trao đổi để cải thiện hiệu quả công việc của nhân viên. Đó là chưa kể đến nhiều hoạt động giải trí, họp mặt giữa các nhân viên, phòng ban và dàn lãnh đạo, đặc biệt trước những mùa lễ hội mua sắm hay sự kiện lớn của công ty.

Những hoạt động này không những giúp Alex hiểu rõ hơn về Lazada, mà còn trao cho bạn cơ hội giao lưu, gắn kết hơn với những thành viên khác trong công ty. Thông qua đây, Lazada cũng hiểu rõ hơn nguyện vọng và nhu cầu của toàn bộ nhân viên để trao đến những cơ hội tốt.

Với những chính sách đãi ngộ và phúc lợi toàn diện cho nhân viên, nền tảng TMĐT này vừa được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” lần thứ 4 liên tiếp. Giải thưởng nhằm vinh danh các doanh nghiệp trong khu vực có chính sách nhân sự xuất sắc, môi trường làm việc rộng mở cơ hội và sở hữu cơ chế độ đãi ngộ hàng đầu.

Nhằm tiếp tục mang đến cho thế hệ lao động số những cơ hội việc làm trong ngành TMĐT năng động và giàu tiềm năng, Lazada đang tích cực mở rộng quy mô ở nhiều thành phố lớn, song song tập trung đầu tư vào công nghệ và thương mại. Một trong số những hoạt động thuộc chiến lược mở rộng đó là sự kiện khai trương văn phòng làm việc mới tại Hà Nội.

Đây là bước tiến quan trọng trong sứ mệnh thúc đẩy nền kinh tế số Việt Nam nói chung xây dựng, nuôi dưỡng lực lượng lao động trẻ trong nước nói riêng thông qua TMĐT. Nói về chiến lược và cam kết dài hạn của Lazada dành cho lực lượng lao động tại Việt Nam, bà Văn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Nhân sự Lazada Việt Nam - khẳng định: “Với ưu tiên hàng đầu là phát triển môi trường bền vững đặt trọng tâm vào nhân sự, chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu xây dựng môi trường làm việc trao quyền, đồng thời đem đến nhiều cơ hội hơn cho lực lượng lao động khắp cả nước”.

Bà Văn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Nhân sự Lazada Việt Nam.

“Hà Nội là thị trường tiềm năng và có sức bật lớn trong ngành TMĐT. Việc tập trung đẩy mạnh đầu tư vào khu vực này là một cột mốc ý nghĩa, tạo tiền đề để Lazada đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người dùng, cũng như tiềm năng chuyển đổi số của doanh nghiệp và nhà bán hàng ở khu vực này”, bà Hạnh khẳng định.