Thương hiệu ‘Van Helsing’ sẽ được làm mới

Dự án phim mới về tay thợ săn ma cà rồng nổi tiếng hiện được hãng Universal triển khai cùng đạo diễn Julius Avery.

Theo Deadline, Universal mới tiếp cận Julius Avery cho ghế đạo diễn bộ phim mới về Van Helsing. Đây là nhà làm phim đứng sau tác phẩm kinh dị Overlord (2018). Theo kế hoạch, dự án mới về tay thợ săn ma cà rồng nổi tiếng do James Wan đứng vai trò nhà sản xuất thông qua công ty Atomic Monster.

Nguồn tin cho biết kịch bản Van Helsing phiên bản mới do Eric Person (Black Widow) chấp bút. Sau đó, Avery sẽ tinh chỉnh thêm nội dung tác phẩm. Hiện chưa có thông tin cụ thể về nội dung cốt truyện bộ phim.

Van Helsing sẽ được Universal làm mới trong thời gian tới. Ảnh: Universal.

Năm 2004, Van Helsing từng xuất hiện trên màn bạc thông qua bộ phim cùng tên của đạo diễn Stephen Sommer. Nhân vật thợ săn ma cà rồng do Hugh Jackman thể hiện. Trong phim, Van Helsing đối đầu với không chỉ Dracula, mà cả Mr. Hyde và Wolfman.

Tại phòng vé, bộ phim Van Helsing thu hơn 300 triệu USD . Kết quả không thực sự khả quan so với số tiền đầu tư 170 triệu USD . Do đó, kế hoạch thực hiện phần hậu truyện đã không diễn ra.

Nhiều năm qua, Universal ấp ủ xây dựng vũ trụ phim quái vật Dark Universe. Song, lần lượt Dracula Untold (2013) và The Mummy (2017) thất bại tại phòng vé, khiến thương hiệu chưa thể cất cánh.

Đầu năm 2020, ngay trước khi dịch bệnh bùng phát, The Invisible Man của Leigh Whannell trở thành cú hit phòng vé khi thu 130 triệu USD trong lúc chỉ tiêu tốn 7 triệu USD để sản xuất. Đây ban đầu lẽ ra là phim tiếp theo thuộc Dark Universe sau The Mummy và có Johnny Depp đóng chính.

Thắng lợi của The Invisible Man khiến Universal nung nấu kế hoạch hồi sinh Dark Universe. Sau thành công của bộ phim, hãng tuyên bố sẽ làm tiếp Wolfman với Ryan Gosling đóng chính và do chính Whannel làm đạo diễn. Ngoài ra, nữ đạo diễn Karyn Kusama cũng đang trong quá trình phát triển một dự án về Dracula cho Universal.

Atomic Monster của James Wan đang trong quãng thời gian vô cùng bận rộn với nhiều dự án điện ảnh đáng chú ý như Mortal Kombat, Aquaman 2, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Malignant… Bên cạnh đó, hãng phim còn dự tính lấn sân lên sóng truyền hình với MacGyver, I Know What You Did Last Summer, Archive 81 và Swamp Thing.