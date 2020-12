Thương hiệu thời trang yêu thích của dàn mỹ nhân Việt

Lấy cảm hứng sáng tạo từ kinh đô thời trang Paris, đầm công chúa là những item được phái đẹp yêu thích nhất tại The Maven. Vì thế, khi chọn trang phục tại The Maven, các nàng sẽ bắt gặp những gam màu quen thuộc, cùng nhiều họa tiết mới lạ, bắt mắt giúp cân bằng sự đơn giản và tính độc đáo trong các thiết kế. Yêu thích những chiếc đầm mới lạ nhưng tinh tế của The Maven, Xoài Non cũng là một trong những khách hàng thân thiết với thương hiệu thời trang thiết kế này.