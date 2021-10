Thương hiệu phim kinh dị 'Scream' trở lại sau 10 năm

Trailer đầu tiên cho “Scream 5”, phần mới nhất của loạt phim kinh dị “Scream”, vừa được lên sóng. Bộ phim dự kiến ra rạp vào tháng 1/2022.

Polygon đưa tin thương hiệu kinh dị kinh điển Scream sẽ quay lại màn ảnh rộng từ ngày 14/1/2022. Mới đây, trailer đầu tiên cho Scream (2022) - phần thứ 5 của loạt phim - đã được hãng Paramount Pictures công bố.

Đoạn phim bắt đầu bằng cảnh Tara (Jenna Ortega) nhận được tin nhắn từ người bạn tên Amber, thúc giục cô nghe cú điện thoại đang đổ chuông từ máy bàn. Khi Tara hỏi tại sao Amber biết điện thoại bàn nhà mình đang reo, người phía bên kia đáp: “Tao không phải Amber”.

Các hình ảnh trích từ trailer bộ phim Scream 5. Ảnh: Paramount Pictures.

Cảnh tiếp theo, tên sát nhân đeo mặt nạ trắng đột nhập vào nhà Tara qua cửa chính. Gã vô hiệu hóa hệ thống khóa điện tử và tấn công Tara bằng dao. Dễ thấy phân đoạn này được lấy cảm hứng từ cảnh mở màn kinh điển trong Scream (1996) khi nhân vật Casey (Drew Barrymore) nhận một cú điện thoại quấy rối từ tên sát nhân trước khi bị giết.

Tiếp theo, trailer Scream 5 tiết lộ những tình tiết chính trong bộ phim sắp ra mắt. Ba vụ tấn công, giết người mờ ám với cùng một kịch bản đã thu hút sự chú ý của Dewey Riley (David Arquette), Sidney Prescott (Neve Campbell) và Gale Weathers (Courteney Cox) - những nhân vật từng ngăn chặn tên sát nhân đeo mặt nạ trong quá khứ. Nhiệm vụ của họ trong lần trở lại nhằm lật mặt kẻ giết người và bảo vệ nhóm thiếu niên có liên hệ với nạn nhân từ bốn vụ án cũ.

Scream 5 nằm giữa ranh giới một bộ phim tái khởi động thương hiệu với phần hậu truyện của tác phẩm ăn khách ra mắt năm 1996. Ngoài ba gương mặt từ các phần phim cũ, tác phẩm bổ sung vào dàn diễn viên chính gồm nhiều ngôi sao trẻ như Melissa Berrera (In the Heights), Jack Quaid (The Hunger Games), Kyle Gallner (Dear White People), Jenna Ortega (Iron Man 3), Mason Gooding (Booksmart), Mikey Madison (Once Upon a Time... in Hollywood)…