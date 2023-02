Thương hiệu concert Hà Anh Tuấn mất giá

Concert Hà Anh Tuấn từng là thương hiệu của "cháy vé", vé bị đội giá cao và khó mua lại. Nhưng "Chân trời rực rỡ" với việc bán tháo vé đang làm mất giá thương hiệu đêm nhạc này.

Trong nhóm Sang nhượng vé concert Hà Anh Tuấn, một khán giả có chia sẻ gây chú ý: "Thị trường vé năm nay đang hấp hối. Người người chạy đua với thời gian để mau chóng thu hồi vốn. Càng gần đêm diễn, những tấm vé dần biến thành giấy lộn. Tôi có dự cảm tới thời điểm sát đêm diễn, những tấm vé trị giá vài triệu đồng chỉ còn vài trăm hoặc thậm chí về tới 100.000 đồng/vé. Hy vọng điều này không xảy ra vì như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến giá trị của show Hà Anh Tuấn".

Đến ngày 12/2, hàng loạt khán giả vẫn tiếp tục rao bán vé concert Hà Anh Tuấn trên mạng xã hội, đặc biệt hạng vé VIP như Horizon hay Glory được rao với mức rẻ hơn hẳn giá gốc. Tình trạng này đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến một thương hiệu concert vốn được coi là luôn "cháy vé" và rất khó mua vé.

Concert Hà Anh Tuấn từng là thương hiệu

Khoảng 6 năm trở lại đây, Hà Anh Tuấn dần xây dựng tên tuổi như một "thương hiệu" của mặt trận live show/ live concert. Anh gắn với hình ảnh "người kể chuyện bằng âm nhạc". Và độ sốt vé qua các đêm diễn của anh cũng ngày một tăng cao.

Trên sân khấu live show Nâu nóng kỷ niệm 10 năm ca hát được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2016, Hà Anh Tuấn còn thành thật rằng suốt 10 năm liền anh không dám làm live show cá nhân. Nhưng với live show quy mô đầu tiên này, nam ca sĩ cũng đã tạo được hiệu ứng tích cực, đêm diễn ở Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô kín ghế.

Sau Nâu nóng, dự án See Sing Share của Hà Anh Tuấn cũng tạo được tiếng vang, được giới mộ điệu âm nhạc quan tâm.

Hà Anh Tuấn thành công với live show kỷ niệm 10 năm ca hát mang tên Nâu nóng ở Hà Nội năm 2016. Ảnh: Quỳnh Trang.

Tận dụng tốt sức nóng của See Sing Share, năm 2017 nam ca sĩ làm show Fragile. Ở live concert này, vé hết chỉ trong vòng 2 tiếng kể từ khi mở bán. Thời điểm này Hà Anh Tuấn đã bắt đầu hát nhiều loại nhạc khác, vượt ra khỏi những định hình âm nhạc trước đây của anh.

Sau đó, giọng ca gốc Ninh Bình làm tiếp chuỗi concert với Romance – Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái và Gấu (2018). Những đêm nhạc này gắn Hà Anh Tuấn với hình ảnh người hát nhạc thanh xuân, cover nhiều ca khúc nổi tiếng vốn không gắn với tên tuổi của anh.

Sau Gấu là Truyện ngắn (2019) tại Hội An và The Veston (2021) tại Đà Lạt. Tất cả đều có sức nóng, sold out chỉ sau vài giờ mở bán.

Kể từ Nâu nóng đến The Veston, sức bán vé show của Hà Anh Tuấn luôn ở mức khiến nhiều người trong giới ngưỡng mộ. Càng về sau, tốc độ cháy vé càng nhanh. Nhiều khán giả chia sẻ phải khó khăn mới mua được vé xem giọng ca Tháng tư là lời nói dối của anh hát. Một số vé "chợ đen" được rao bán, mức gấp 2-3 lần giá gốc.

Với những thành công trên, ca sĩ sinh năm 1984 xây dựng được thương hiệu trong việc bán vé, ngay cả khi anh không có những album mới với độ sáng tạo cao về âm nhạc - vốn được cho là tiền đề để một nghệ sĩ âm nhạc làm concert.

Khác với các ca sĩ khác theo đuổi mặt trận MV, single hoặc album, Hà Anh Tuấn gắn thương hiệu của mình với loại hình đêm nhạc và trở thành gương mặt bán được vé, bán vé nhanh. Vé bị đội giá cao ở "chợ đen" và không dễ mua lại.

Không chỉ giới quan sát nhận rõ điều đó, chính Hà Anh Tuấn trong buổi họp báo show Chân trời rực rỡ vào cuối năm 2022 cũng tuyên bố rằng nếu làm “3, 4, 5, 6, 7, 8 show liên tiếp, chủ quan mà nói vẫn có thể lấp đầy khán giả".

Thực tế, 8 đêm với quy mô tổ chức show hiện tại của Hà Anh Tuấn là khoảng 40.000 khán giả (5.000 khán giả/ đêm). Đây là con số siêu lớn với loại hình live show bán vé ở Việt Nam. Nhưng có lẽ sức nóng của những đêm nhạc trước đã khiến nam ca sĩ đủ tự tin khẳng định như lời anh nói, cho đến khi diễn ra tình trạng hàng loạt khán giả bán lỗ vé concert Chân trời rực rỡ.

Khán giả sốc vì tình trạng bán tháo vé

Những gì đang diễn ra với Chân trời rực rỡ khác hẳn những hình dung của nam ca sĩ, ê-kíp và cả khán giả. Một tháng trước đêm diễn, vé live concert được rao bán tràn lan trên các diễn đàn. Suốt hai tuần qua những hội nhóm sang nhượng vé show Hà Anh Tuấn hoạt động sôi nổi, các thành viên rao bán vé ngày càng nhiều.

Theo thống kê trong nhóm Trao đổi vé concert Chân trời rực rỡ - Hà Anh Tuấn với gần 15 nghìn thành viên, mỗi ngày thậm chí có hơn 100 bài viết, trong đó khoảng 80% bài với nội dung sang lại vé, thậm chí với giá thấp hơn nhiều mức gốc. Giá vé Horizon 4 triệu/ chiếc, thậm chí đang được rao bán với mức 2,5 triệu/ chiếc nhưng vẫn khó bán vì ít người hỏi mua.

Các thành viên trong nhóm này còn lập một group chat riêng, thêm những người có nhu cầu sang nhượng hoặc mua vé show để tiện trao đổi. Group chat này hoạt động liên tục, mỗi giờ đều có người rao bán vé với nhiều lý do như "bận việc", "vé máy bay cao", "ăn cưới", "thay đổi kế hoạch"...

Hải An (TP.HCM, 32 tuổi) - một khán giả theo dõi Hà Anh Tuấn từ lâu chia sẻ: "Tôi nghĩ đây là một cú sốc với Tuấn. Trước nay, các show của anh chưa từng có tình trạng này. Tôi e là tình trạng bán tháo vé như vậy sẽ khiến thương hiệu bị ảnh hưởng".

Trên chính hội nhóm trao đổi vé, nhiều khán giả tỏ ra lo lắng cho show sắp tới của nam ca sĩ sinh năm 1984. Ngọc Hạnh (Hà Nội, 25 tuổi) bình luận: "Tôi sợ với tình hình này, tâm lý Hà Anh Tuấn sẽ bị ảnh hưởng vì cú sốc bán tháo vé".

Bầu show Phan Anh nhận định với Zing: "Theo tôi, ca sĩ sẽ bị tâm lý nặng. Trước khi ra biểu diễn, tâm lý của người nghệ sĩ rất quan trọng. Họ có hát hay, diễn tốt hay không quyết định nhiều bởi yếu tố tâm lý. Nhưng Hà Anh Tuấn là ca sĩ có bản lĩnh và kinh nghiệm nên sẽ biết cách cân bằng. Tôi tin là cậu ấy sẽ có nguồn cảm hứng khác để bù vào sự hụt hẫng này".

Hà Anh Tuấn trong đêm nhạc Romance năm 2018 ở Hà Nội. Ảnh: Quỳnh Trang.

Nam bầu show nói thêm, thực tế có rất nhiều trường hợp tương tự, nhưng show của Hà Anh Tuấn đã bị điển hình hóa lên vì tên tuổi anh lớn, tần suất đi hát không nhiều bởi chỉ chọn show chất lượng. Khi khán giả càng chú ý, việc xảy đến sẽ càng thu hút sự quan tâm.

"Tôi nghĩ trước hết ca sĩ sẽ bị sốc và tâm lý nặng nề, không thấy thoải mái khi đứng trước sự quay lưng đột ngột của khán giả. Tất nhiên, vấn đề không nằm ở ca sĩ mà do các yếu tố khách quan như thời tiết, địa điểm, thời gian,...", ông Phan Anh chia sẻ.

"Chưa thể kết luận là khán giả quay lưng"

Ông Hồng Quang Minh - người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện chia sẻ với Zing: "Hà Anh Tuấn là người rất nghệ sĩ tính, có tư duy, cá tính âm nhạc rõ ràng, nhưng bên cạnh đó Tuấn cũng là người thông minh và tỉnh táo. Từ sau concert Nâu nóng và dự án See Sing Share, tất cả concert của Tuấn đều bán hết vé, đa phần là sold out từ khá sớm. Tôi nghĩ tâm lý anh cũng có đôi chút ảnh hưởng ở thời điểm này. Nhưng còn 2 tuần nữa mới diễn ra đêm diễn chính thức, tôi nghĩ bản thân nghệ sĩ sẽ biết cách trấn tĩnh để tập trung hoàn toàn vào phần việc quan trọng nhất trên sân khấu".

Ông Minh cũng nói thêm: "Trong showbiz, đôi khi có show vé không bán hết. Nhưng nếu nghệ sĩ trân trọng khán giả và cháy hết mình trên sân khấu thì đó vẫn là một show diễn thành công.

Chuyên gia cho rằng việc sang nhượng vé có ảnh hưởng đến thương hiệu concert nhưng không đồng nghĩa khán giả quay lưng với Hà Anh Tuấn.

Trong khi đó, chuyên gia truyền thông Phan Vĩnh Phúc nêu quan điểm: "Theo cảm nhận của tôi, về mặt cảm xúc âm nhạc, đã là nghệ sĩ thì dù đứng trước 1 người, 1.000 người hay 1 triệu người thì họ vẫn sẽ hát giống nhau. Họ xem sân khấu là thánh đường, dù có trải qua nỗi đau, mất mát lớn, khi lên đó vẫn sẽ diễn hết mình.

Nếu là nghệ sĩ đúng nghĩa, câu chuyện kinh tế sẽ được đặt phía sau. Trước tiên họ sống hết mình với âm nhạc, sau đó mới nói đến chuyện buồn hay vui. Nhưng nói về tâm lý người khác thật ra chỉ mang tính võ đoán, bởi tôi cũng chỉ đang nhìn ở góc độ của mình".

Theo chuyên gia Phan Vĩnh Phúc, chuyện vé show bị bán tháo không thể nói lên vấn đề là fan của họ quay lưng hay không. Bởi yếu tố xem một show diễn còn nhiều vấn đề ảnh hưởng khác, độ hot của một show cũng không thể nói lên việc nghệ sĩ đó có còn hot hay không.

"Hành trình cống hiến âm nhạc, nghệ thuật của người nghệ sĩ không đồng nhất với câu chuyện về thị trường âm nhạc và thị trường vé. Nhưng tôi tin người nghệ sĩ thực thụ khi đã bước lên sân khấu thì sẽ sống hết mình, không để tâm lý bị ảnh hưởng", ông Phan Vĩnh Phúc nói với Zing.