Thương hiệu chăn ga mong muốn 'giữ lửa' gia đình

Với chất liệu êm ái, màu sắc bắt mắt và họa tiết sinh động, chăn ga Forever kỳ vọng giúp các gia đình có được những giây phút nghỉ ngơi thoải mái, ấm áp.

Forever là thương hiệu nổi bật trên thị trường chăn ga cao cấp. Sản phẩm của hãng không chỉ được đánh giá cao về tính thẩm mỹ, mà còn được yêu thích nhờ mang lại trải nghiệm tích cực cho các thành viên trong gia đình.

Chất liệu chăn ga giúp gia tăng cảm xúc

Không phải ngẫu nhiên mà trước khi kết hôn, các cặp đôi đều bận rộn chọn những bộ chăn ga ưng ý. Những bộ ga gối êm ái không chỉ mang lại sự đầm ấm và sum vầy, mà còn giúp các thành viên trong gia đình giảm căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày học tập, làm việc bận rộn. Để có giấc ngủ an lành, thư thái thì không thể thiếu bộ chăn ga được làm từ chất liệu tốt.

Bên cạnh yếu tố chất liệu, màu sắc của chăn ga cũng được các gia đình đặc biệt quan tâm. Nhiều người chú trọng việc chọn màu sắc chăn ga theo bản mệnh: Màu vàng, trắng cho mệnh Kim; màu xanh cho mệnh Mộc; màu trắng cho mệnh Thủy; màu xanh, đỏ hoặc hồng cho mệnh Hỏa; đỏ, vàng, nâu cho mệnh Thổ.

Chăn ga làm từ chất liệu tốt mang đến trải nghiệm thư giãn hơn cho người dùng.

Forever cũng quan niệm màu sắc chăn ga sẽ mang lại những cảm xúc khác nhau cho người dùng. Màu xanh mang đến tâm trạng thoải mái; màu đỏ gây hưng phấn và tăng sự nồng nhiệt cho lứa đôi; màu đen tạo sự bí ẩn quyến rũ.

Ngoài ra, chọn mua chăn ga của thương hiệu này, người dùng sẽ không lo chọn phải sản phẩm được làm từ nguyên liệu kém chất lượng, dễ bông xù hay có tuổi thọ thấp. Do đó, bạn có thể bảo vệ sức khỏe gia đình tốt hơn, tránh được dị ứng da và các bệnh về hô hấp.

Chăn ga Forever có chất liệu, màu sắc đa dạng.

Độ bền cao, họa tiết độc đáo

Công nghệ nhuộm hoàn nguyên giữ vai trò quan trọng trong sản xuất chăn ga của hãng. Phương pháp này được áp dụng cho vải xenlulozơ (vải cotton, linen, vitco) với quy trình nhuộm kỹ lưỡng. Chăn ga áp dụng phương pháp nhuộm này được đánh giá bền màu, có khả năng chịu được những chất giặt mạnh như javel.

Thuốc nhuộm hoàn nguyên được Forever phát triển từ chất liệu hữu cơ. Với phương pháp xử lý độc quyền, hãng đảm bảo giữ nguyên đặc tính và cấu trúc sợi vải sau quá trình nhuộm, mang lại ánh màu tươi và bề mặt bóng mịn. Ngoài ra, công nghệ nhuộm hoàn nguyên còn được ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm ruột chăn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

Công nghệ nhuộm hoàn nguyên cho bề mặt vải bóng, mang đến vẻ đẹp sang trọng.

Bên cạnh đó, chăn ga gối Forever có họa tiết mềm mại, sắc nét và an toàn với làn da trẻ nhỏ nhờ ứng dụng dây chuyền in hoạt tính hiện đại, nhập khẩu 100% từ châu Âu. Theo đó, sản phẩm được in họa tiết theo quy trình khép kín, tiết kiệm chi phí trung gian, tối ưu lợi ích cho khách hàng. Ngoài ra, các sản phẩm của hãng đều đạt chứng nhận tiêu chuẩn sức khỏe quốc tế của OEKO-Tex ở cấp độ cao nhất.

Máy thêu vi tính 100% Tajima cho đường nét sống động.

Forever sử dụng máy thêu vi tính Tajima có xuất xứ từ Nhật Bản. Máy thêu này chần được trên tất cả loại vải kate, thun, da... Nhờ đó chăn ga không chỉ sở hữu họa tiết sắc nét, đồng bộ cao mà độ bền cũng được tối ưu. Với việc đưa máy thêu Tajima vào sản xuất, hãng đã đáp ứng được song song 2 tiêu chuẩn về hình thức và chất lượng.