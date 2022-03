Thương hiệu 'Alien' tiếp tục được làm mới bất chấp thua lỗ

Trong tương lai, khán giả sẽ được thưởng thức cả phiên bản điện ảnh và TV series xoay quanh chủng loài quái vật ngoài hành tinh Alien.

Thương hiệu điện ảnh kinh dị xoay quanh loài quái vật không gian Alien được nhà làm phim kỳ cựu Ridley Scott khai sinh trên màn ảnh rộng từ tháng 5/1979. Sau 43 năm, từ phần phim Alien đầu tiên, Hollywood đã sản xuất thêm 7 tác phẩm điện ảnh và nhiều sản phẩm ăn theo khác. Sau nửa thập kỷ im ắng, Hollywood đang rục rịch làm mới thương hiệu Alien ở cả hai định dạng phim điện ảnh và truyền hình.

Quái vật Alien hồi sinh trên màn ảnh nhỏ

Ngày 5/3, The Hollywood Reporter đưa tin một bộ phim điện ảnh mới về quái vật không gian Alien đã được hãng 20th Century Studios bật đèn xanh và sớm đi vào sản xuất. Ridley Scott sẽ đảm nhận vai trò sản xuất. Ngồi ghế đạo diễn kiêm biên kịch là Fede Álvarez. Álvarez nổi tiếng với Evil Dead (2013), Don’t Breathe (2016) và The Girl in the Spider's Web (2018).

Đạo diễn Fede Álvarez (phải) trên phim trường Don’t Breathe (2016). Ảnh: IMDb.

Phim điện ảnh Alien mới sẽ có cốt truyện nguyên bản, tồn tại độc lập với mọi diễn biến trong vũ trụ điện ảnh về quái vật không gian trước đây. Fede Álvarez từng trình bày ý tưởng làm phim Alien với Ridley Scott. Nhiều năm sau, nhà làm phim kỳ cựu đã ngỏ lời mời Álvarez phát triển nó thành tác phẩm hoàn chỉnh.

Theo chia sẻ của chủ tịch 20th Century Studios Steve Asbell, hãng lựa chọn đầu tư cho dự án phim Alien mới “thuần túy vì ý tưởng hấp dẫn của Fede”. Asbell mô tả: “Đây là một câu chuyện hay, với nhiều nhân vật bạn chưa từng thấy trước kia”.

Hồi tháng 2, lãnh đạo kênh truyền hình FX John Landgraf chia sẻ trong cuộc họp báo của Hiệp hội Phê bình truyền hình Mỹ (TCA) TV series Alien sẽ sớm được bấm máy. Kịch bản phim đang được Noah Hawley triển khai.

Cũng trong bài phát biểu, John Landgraf cho biết cốt truyện Alien bản truyền hình sẽ không liên quan đến diễn biến trên màn ảnh rộng. Ngoài những con quái vật không gian, TV series sẽ không có sự trở lại của những nhân vật quen thuộc, bao gồm cả nữ chính Ellen Ripley (Sigourney Weaver).

“Alien của chúng tôi diễn ra trước khi Ripley xuất hiện. Nó sẽ là câu chuyện đầu tiên trong vũ trụ Alien với bối cảnh Trái Đất. Mốc thời gian chính trong bộ phim sẽ cách chúng ta 70 năm về tương lai, vào cuối thế kỷ XXI”, ông phát biểu.

Tiếp tục bị “vắt sữa” dù thua lỗ

Năm 2012, thương hiệu Alien chính thức được hồi sinh sau 20 năm với phần phim tiền truyện Prometheus (2012) do Ridley Scott đạo diễn. Nhà làm phim mất thêm 5 năm chuẩn bị trước khi tung phần hậu truyện Alien: Covenant (2017).

Theo số liệu từ The-Numbers, Prometheus thành công rực rỡ khi thu về hơn 402 triệu USD từ phòng vé toàn cầu với mức kinh phí sản xuất 125 triệu USD . Tuy nhiên, Alien: Covenant lỗ sâu khi được đầu tư 97 triệu USD nhưng chỉ thu về 238,5 triệu USD - tức chưa đủ hòa vốn.

Covenant khép lại giấc mơ hồi sinh thương hiệu Alien trên màn ảnh rộng được Scott khởi xướng bằng Prometheus. Ảnh: 20th Century Studios.

Nhưng về mặt thống kê, Alien vẫn là một thương hiệu sinh lời. Tính đến nay, 20th Century mới chỉ đầu tư chưa đầy 500 triệu USD để sản xuất 7 phần phim nhưng thương hiệu đã mang về xấp xỉ 1,64 tỷ USD từ phòng vé toàn cầu. Đây là thương vụ “một vốn bốn lời”.

Bên cạnh các thống kê về doanh thu, cộng đồng người hâm mộ Alien cũng là “bảo hiểm” để Hollywood tiếp tục sản xuất các bộ phim về loài quái vật không gian. Đây cũng là lý do giúp các phần phim Transformers đều đặn ra mắt dù doanh thu giảm dần đều, hay Snake Eyes: G.I. Joe Origins (2021) được thực hiện dù G.I. Joe: Retaliation (2013) thua lỗ.

Sự nở rộ của các dịch vụ xem video trực tuyến cũng tạo điều kiện cho sự trở lại của Alien. Theo chia sẻ của ông Steve Asbell, phim điện ảnh Alien mới nằm trong gói hợp tác giữa hãng 20th Century Studios và dịch vụ xem video trực tuyến Hulu. Theo thỏa thuận, mỗi năm hãng phải sản xuất hơn 10 tựa phim điện ảnh mới cho dịch vụ trực tuyến của Walt Disney.