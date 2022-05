Thượng Hải không bán được chiếc ôtô nào trong tháng 4

Doanh số của các đại lý bán ôtô ở Thượng Hải bằng 0 trong tháng 4, phản ánh mức độ phong tỏa nghiêm ngặt chính quyền thành phố đặt ra để chống dịch lây lan.

Gần như mọi đại lý xe hơi trong thành phố đã phải đóng cửa trong tháng 4, Bloomberg dẫn tuyên bố hôm 16/5 của Hiệp hội Kinh doanh Xe hơi Thượng Hải - tổ chức đại diện khoảng 300 công ty.

Tương phản, doanh số bán ôtô tại Thượng Hải vào cùng kỳ năm 2021 là hơn 26.000 xe, theo hiệp hội.

Một con đường phố gần như vắng bóng xe cộ tại Thượng Hải vào đầu tháng 5. Ảnh: Bloomberg.

Cùng ngày 16/5, Thượng Hải vạch ra kế hoạch kết thúc đợt phong tỏa kéo dài hơn 6 tuần để trở lại cuộc sống đời thường từ ngày 1/6, trong bối cảnh thành phố gần đạt mục tiêu 3 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng mới.

Bà Zong Ming, Phó thị trưởng Thượng Hải, cho biết việc tái mở cửa sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn. Siêu thị, cửa hàng tiện lợi và hiệu thuốc sẽ mở từ ngày 16/5 nhưng quy định giới hạn đi lại phần lớn vẫn được giữ nguyên cho tới ngày 21/5 để tránh dịch tái phát.

Lệnh phong tỏa tại Thượng Hải cùng các quy định giới hạn đối với hàng trăm triệu người tiêu dùng và người lao động ở các thành phố khác của Trung Quốc đã ảnh hưởng tới doanh thu bán lẻ cũng như hoạt động sản xuất.

Dữ liệu hôm 16/5 cho thấy sản lượng công nghiệp của Trung Quốc giảm 2,9% vào tháng 4 so với cùng kỳ năm 2021, giảm mạnh khi so với mức tăng 5% trong tháng 3. Doanh số bán lẻ cũng giảm 11,1% so với cùng thời điểm năm 2021 sau khi đã giảm 3,5% trong tháng 3.

Cả hai con số trên đều thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Tại Bắc Kinh, nhà chức trách vẫn phát hiện số ít ca mắc Covid-19 mỗi ngày trong 3 tuần qua.

Thủ đô Trung Quốc chưa áp lệnh phong tỏa toàn thành phố nhưng đã siết giới hạn chống dịch đến mức lưu lượng giao thông tại Bắc Kinh trong tuần qua tương tự lưu lượng ở Thượng Hải khi phong tỏa, theo dữ liệu từ Baidu.