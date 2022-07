Thương gia buôn sách hiếm Mỹ bị cáo buộc bán bản thảo ăn cắp

Tay buôn sách hiếm ở New York Glenn Horowitz cùng hai đồng phạm đang phải đối mặt với cáo buộc bán các bản thảo lời bài hát ăn cắp.

Cụ thể, nhà buôn sách hiếm Glenn Horowitz, cùng hai đồng phạm Craig Inciardi và Edward Kosinski, gần đây bị buộc tội có âm mưu bán khoảng 100 trang giấy ghi lời bài hát do Don Henley, thủ lĩnh của nhóm nhạc rock nổi tiếng The Eagles viết. Đáng chú ý là những bản ghi này (hiện trị giá khoảng 1 triệu USD ) đã bị đánh cắp và Glenn Horowitz được cho là đã che giấu điều này.

Horowitz từ lâu đã được công nhận là một trong những trụ cột của thị trường sách và bản thảo quý hiếm tại thành phố New York. Ông này cũng nổi tiếng là người có khiếu kinh doanh nhạy bén, am hiểu các tác phẩm văn học và có sự khéo léo khi giao tiếp với công chúng.

Ba bị cáo Glenn Horowitz, Craig Inciardi và Edward Kosinski tại toà án ở New York. Ảnh: AP.

Nhiều tác phẩm của các tác giả nổi tiếng đã giao dịch qua tay Horowitz như tác phẩm của Norman Mailer, Gabriel García Márquez, Tom Wolfe hay Alice Walker. Vào năm 2016, chính ông Horowitz đã bán các văn bản lưu trữ của nhạc sĩ kiêm ca sĩ người Mỹ Bob Dylan cho hai viện nghiên cứu ở Oklahoma với giá 20 triệu USD .

Trong vụ án này, dư luận đang chú ý đến vật chứng là các bản ghi lời bài hát viết tay cho nhiều ca khúc nổi tiếng như Hotel California, Life in the Fast Lane và New Kid In Town của Henley. Những tài liệu này đã bị một nhà văn viết sách về ban nhạc The Eagles đánh cắp vào cuối những năm 70 của thế kỷ trước.

Ban nhạc The Eagles tại một sự kiện năm 2013. Trong đó Henley đứng thứ 2 từ trái sang. Ảnh: AP.

Theo các công tố viên, Horowitz đã mua các tài liệu này vào khoảng năm 2005 từ chính nhà văn trên, dù cuốn sách người này định viết về The Eagles chưa từng được xuất bản. Sau đó, nhà buôn sách này tiếp tục bán chúng cho hai đồng phạm là Inciardi và Kosinski.

Khi biết những tài liệu từng bị ăn cắp của mình đã được bán đi trên thị trường, Henley đã đệ đơn trình báo cảnh sát, nói với các bị cáo rằng những văn bản này là đồ ăn cắp và yêu cầu các bị cáo trả lại. Tuy nhiên, họ đã từ chối.

Irving Azoff, người quản lý lâu năm của The Eagles cho biết trong một tuyên bố: Các bản thảo này là “những mảnh ghép không thể thay thế trong lịch sử âm nhạc” và “là một phần không thể thiếu trong di sản mà Don Henley đã sáng tạo ra trong suốt sự nghiệp hơn 50 năm của mình”.

Irving Azoff cũng bày tỏ cảm ơn các công tố viên khi phơi bày "sự thật về việc bán chác các kỷ vật âm nhạc bị đánh cắp và mang tính cá nhân cao khi chúng từng được che giấu đằng sau vẻ ngoài hợp pháp".

Bộ ba bị cáo cũng bị buộc tội nói dối các cơ quan thực thi pháp luật và bịa đặt những câu chuyện về nguồn gốc của các bản thảo này. Các công tố viên cho biết: “Họ bịa ra những câu chuyện về nguồn gốc của bản thảo và quyền sở hữu chúng để có thể thu lợi nhuận”.

Thông qua luật sư của mình, ba bị cáo tuyên bố không nhận tội. Trong khi Horowitz bị buộc tội cố ý sở hữu tài sản bị đánh cắp và hai tội danh cản trở việc truy tố thì Kosinski và Inciardi cũng bị buộc tội hình sự sở hữu tài sản bị đánh cắp. Họ đã được tạm thả và không cần bảo lãnh.

Luật sư của họ khẳng định những người này vô tội. “Văn phòng công tố cáo buộc các tội danh không tồn tại và làm hoen ố danh tiếng của những chuyên gia được kính trọng một cách bất công”, ba luật sư bào chữa Antonia Apps, Jonathan Bach và Stacey Richman đại diện cho ba nghi phạm cho biết trong một tuyên bố.