Thuê xe cẩu đi trộm tài sản công trình ở Tây Ninh

Lợi dụng sơ hở của công ty xây dựng tại huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh), Thiên và Hiếu trộm tài sản rồi thuê xe cẩu, ôtô tải chở đi bán phế liệu.

Ngày 7/7, Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị này đang tạm giữ Phạm Văn Thiên (30 tuổi, quê Thanh Hóa) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Thiên cùng một số tài sản trộm của công ty xây dựng. Ảnh: V.A.

Theo cơ quan điều tra, ngày 30/6 Công an huyện Dương Minh Châu nhận tin báo về việc một công ty xây dựng có trụ sở ở TP.HCM, đang thi công công trình tại ấp Phước Long 2 (xã Phan), bị trộm tời điện, cuộn cáp, tôn… trị giá hơn 1 tỷ đồng .

Vào cuộc điều tra, công an xác định Thiên và Huỳnh Minh Hiếu (21 tuổi, quê Bến Tre) là nghi phạm, đang lẩn trốn tại Bình Dương.

Ngày 2/7, Công an huyện Dương Minh Châu phối hợp với Công an TP Thuận An (Bình Dương) bắt giữ Thiên và Hiếu, thu giữ nhiều tời điện 3 pha, 1 xe máy, 40 triệu đồng cùng các tang vật có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Thiên và Hiếu khai lợi dụng sơ hở của công ty, cả hai đã 4 lần trộm cắp tài sản và thuê xe cẩu, ôtô tải chở đến Bình Dương bán phế liệu với số tiền gần 300 triệu đồng.

Công an huyện Dương Minh Châu đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Thiên và cho Huỳnh Minh Hiếu tại ngoại để tiếp tục điều tra, làm rõ.