Thuê phụ nữ mang thai vận chuyển ma túy

Kim Anh lợi dụng việc cháu gái đang mang thai để thuê vận chuyển giúp ma túy và bị cảnh sát phát hiện.

Ngày 25/8, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (39 tuổi, ở phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) để điều tra về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Kim Anh bị khởi tố để điều tra. Ảnh: Công an An Giang.

Hôm 8/8, cảnh sát phát hiện Nguyễn Thị Hân (27 tuổi) và Nguyễn Thị Trúc Ly (21 tuổi, cùng ở TP Long Xuyên) đang vận chuyển ma túy trong nội ô TP Long Xuyên.

Số ma túy này được ngụy trang trong hộp sữa bột và các hộp khăn giấy ướt. Quá trình điều tra, cảnh sát khởi tố bị can đối với Hân và Ly, làm rõ tội Mua bán và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Họ được cảnh sát cho tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú vì đang mang thai. Tại trụ sở cảnh sát, hai bị can thừa nhận số ma túy của Kim Anh.

Ma túy được ngụy trang trong hộp sữa. Ảnh: Công an An Giang.

Người phụ nữ 39 tuổi này cũng là dì ruột của Ly. Mỗi lần giao và nhận ma túy, Kim Anh trả công cho hai người này 300.000-400.000 đồng.

Kim Anh khai mua ma túy tại TP.HCM, sau đó ngụy trang thành hàng hóa và gửi về nhà xe tại TP Long Xuyên.

Hân và Ly được Kim Anh chỉ đạo đến nhà xe nhận ma túy, sau đó mang về bán lại cho người khác kiếm lời.