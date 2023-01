Thuê ôtô lên Hà Nội rồi uy hiếp để cướp của

Do không có việc làm và tiền tiêu, Vũ Hoàng Huân đã thuê ôtô từ Hưng Yên lên Hà Nội với mục đích cướp của. Đến nơi vắng vẻ, Huân rút dao chém nạn nhân rồi bỏ trốn.

Vũ Hoàng Huân tại phiên tòa. Ảnh: H.H.

Ngày 10/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Vũ Hoàng Huân (sinh năm 1998, trú huyện Ân Thi, Hưng Yên) về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, do không có việc làm và tiền tiêu, Huân nảy sinh ý định cướp tài sản của người khác. Sáng 15/1/2022, Huân mua con dao, ba lô đen và khẩu trang trắng để làm công cụ đi cướp.

Khoảng 20h cùng ngày, Huân mặc áo khoác có mũ trùm đầu, quần bò, đi dép lê đến nhà anh H. (sinh năm 1984, ở huyện Văn Lâm, Hưng Yên) thuê chở đi Hà Nội. Mục đích của Huân là chờ sơ hở của anh H. để cướp tài sản.

Khoảng 23h cùng ngày, cả hai đến Hà Nội, Huân nói anh H. chở đi lòng vòng trên các tuyến phố để tìm nơi vắng vẻ. Khi đến phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Huân thấy đường tối, ít người qua lại, nên bảo anh H. dừng xe và hỏi hết bao nhiêu tiền. Lợi dụng lúc anh H. không để ý, Huân mở khóa ba lô, rút dao chém liên tiếp 2 nhát trúng vào vùng đầu, cổ, mặt bên phải của anh H.

Sau đó, cả hai giằng co, anh H. nói “em cứ lấy gì thì lấy, còn tha cho anh”. Huân yêu cầu nạn nhân đưa một triệu đồng, nhưng anh H. không đồng ý, 2 bên tiếp tục giằng co. Lúc này, anh H. hô hoán, bấm còi xe liên tục và kêu cứu. Huân sợ bị bắt, nên mở cửa xe bỏ chạy. Hậu quả, anh H. bị thương tích nặng, được đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu và điều trị, tổn hại 15% sức khỏe. Trưa 16/1/2022, Vũ Hoàng Huân bị công an bắt giữ.

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Hoàng Huân khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét cho hưởng mức hình phạt thấp nhất để bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm. Luật sư bào chữa cho bị cáo cho biết trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo Huân đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra, bị cáo cũng có tiền sử về bệnh tâm thần, gia đình bị cáo đã khắc phục, bồi thường thiệt hại cho bị hại.

“Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội Giết người, có tính chất côn đồ và tội Cướp tài sản. Hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm vào tính mạng, sức khỏe của bị hại, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, gây tâm lý bất an, hoang mang nhân dân, cần áp dụng hình phạt tương xứng”, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa nhận định.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vũ Hoàng Huân 12 năm tù về tội Giết người, 5 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hợp hình phạt 17 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị cáo đã tự nguyện khắc phục bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 50 triệu đồng. Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.