Thuê máy photocopy - giải pháp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Máy photocopy là công cụ quan trọng trong công việc. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có điều kiện mua sắm máy mới.

Thông thường, những tổ chức và doanh nghiệp nhỏ sẽ lựa chọn những chiếc máy photocopy đa chức năng, kích thước gọn nhẹ, giá thành hợp lý, đáp ứng được nhiều nhu cầu. Tuy nhiên, máy thường chỉ phục vụ được lượng in ấn ở mức thấp. Khi cần in số lượng lớn trong thời gian ngắn, doanh nghiệp phải đem ra ngoài in, vừa tốn thời gian, vừa có nguy cơ lộ thông tin.

Với máy photocopy chuyên nghiệp, các vấn đề chủ chốt như số lượng in, chất lượng, độ bảo mật... đều được giải quyết. Điều khó khăn nhất là giá mua loại máy này khá cao, chưa kể chi phí thay thế vật tư, sửa chữa, bảo hành, bảo trì… cũng tốn kém.

Máy photocopy chuyên nghiệp có nhiều lợi ích nhưng chi phí cao.

Bên cạnh đó, nếu mua máy mới, doanh nghiệp phải chọn lựa kỹ càng giữa thương hiệu, dòng máy, giá bán... và tìm kiếm địa chỉ uy tín để có các dịch vụ bảo hành, bảo trì tốt. Do đó, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn thuê máy photocopy. Chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ hàng tháng, nhân viên đã được sử dụng một chiếc máy hiện đại, công suất lớn. Khi thuê máy, bạn hoàn toàn có thể đổi nếu thấy dòng máy không phù hợp với văn phòng.

Đặc biệt, trong thời đại công nghệ thay đổi từng ngày, việc đi thuê cũng cho phép doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các dòng máy đời mới.

Đại diện Công ty TNHH TM DV Chí Vinh - đơn vị cho thuê máy uy tín tại TP.HCM - cho biết: "Ban đầu, các doanh nghiệp khá e dè về việc thuê máy photocopy vì chưa nắm rõ cách thức vận hành cũng như ưu điểm của dịch vụ này. Do đó, đội ngũ nhân viên của chúng tôi đã tận tình tư vấn, đưa ra giải pháp tối ưu cho nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng, cũng như chú trọng khâu chăm sóc khách sau khi thuê. Nhờ đó, ngày càng có nhiều doanh nghiệp ưu tiên sử dụng hình thức này tại Chí Vinh”.

Thuê máy photocopy tại Chí Vinh, khách hàng sẽ nhận được nhiều quyền lợi: Không cần đầu tư số tiền lớn để mua máy; không cần có kỹ thuật viên quản lý; không cần lo lắng vấn đề mực in, vật tư cho máy... Các vấn đề kẹt giấy, máy hư hỏng hoặc báo lỗi đều được công ty khắc phục miễn phí. Ngoài ra, khách cũng không cần lo về tuổi thọ của máy, có thể dễ dàng nâng cấp lên đời mới hơn để phục vụ công việc.

Một số máy photocopy phục vụ nhu cầu cho thuê của công ty Chí Vinh.

Đại diện công ty nói thêm: "Chất lượng sản phẩm và dịch vụ đồng hành sẽ giúp đảm bảo uy tín thương hiệu. Thành công của chúng tôi được tạo nên từ sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng và đối tác trong suốt thời gian qua. Đây là nguồn động lực to lớn để chúng tôi hoàn thiện và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa".