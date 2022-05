Thuê hàng chục tài khoản ngân hàng để giao dịch tiền tỷ

Cảnh sát khởi tố Lê Thị Hường khi phát hiện người phụ nữ này liên quan việc sử dụng hơn 50 tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch hàng chục tỷ đồng.

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can đối với Lê Thị Hường (27 tuổi, trú thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa) về tội Thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Cảnh sát trước đó phát hiện hàng chục tài khoản ngân hàng thực hiện nhiều giao dịch có dấu hiệu phạm tội với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Số tài khoản trên được mở bằng thông tin cá nhân của 12 người cùng ở Thanh Hóa.

Công an làm việc với Lê Thị Hường. Ảnh: Anh Phương.

Đến cuối tháng 5, cảnh sát xác định Lê Thị Hường liên quan trực tiếp đến các hoạt động giao dịch trên nên triệu tập làm việc. Người phụ nữ này khai rằng từ đầu năm 2021 đến nay, bị can làm kế toán tự do ở TP.HCM. Tại đây, Hường quen với Dũng và My My (không rõ lai lịch).

Hường sau đó cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng của mình với giá 2 triệu đồng/tháng. Dũng còn nói Hường tìm thêm người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào. Mỗi tài khoản, Dũng sẽ trả một triệu/tháng.

Khoảng đầu tháng 5 vừa qua, Hường về quê của bạn trai ở xã Đông Thanh (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) dụ dỗ, lôi kéo 12 người khác sử dụng thông tin cá nhân để mở 54 tài khoản ngân hàng.

Bị can trả chi phí 600.000 đồng/tài khoản/tháng rồi cho Dũng thuê lại để hưởng tiền chênh lệch.

Cơ quan công an cảnh báo người dân không được mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng vì việc này có thể tiếp tay cho hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật.