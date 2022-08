Thuê 6 phòng trọ để tích trữ dầu nhớt Castrol giả

Khám xét các địa điểm kinh doanh và nơi chứa hàng hóa của Nguyễn Văn Lý, cảnh sát phát hiện 23.000 lít và trên 2,6 tấn mỡ bôi trơn liên quan việc buôn bán hàng giả.

Ngày 14/8, cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Lý (30 tuổi, ở phường Châu Phú B, TP Châu Đốc) điều tra về tội Buôn bán hàng giả.

Cán bộ điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo kết quả điều tra, trưa 5/8, tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang do Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp Công an TP Châu Đốc bắt quả tang Lý đang vận chuyển dầu nhớt có dấu hiệu làm giả từ ôtô tải vào phòng trọ ở phường Vĩnh Mỹ.

Kiểm tra xe tải, 6 phòng trọ do Lý thuê và địa điểm kinh doanh, cảnh sát phát hiện 23.000 lít và trên 2,6 tấn dầu nhớt, mỡ bôi trơn, phụ gia ước tính trị giá hàng hóa khoảng 3 tỷ.

Tang vật được cảnh sát phát hiện. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, sản phẩm dầu nhớt dán nhãn hiệu Castrol thu giữ tại kho của Lý không phải là sản phẩm của Công ty Castrol.

Kết quả giám định, nhãn dán trên 102 xô dầu, nhớt nhãn hiệu Castrol thu giữ của Lý gửi giám định đa số là giả.