Thuduc House gia nhập nhóm cổ phiếu Louis?

Sau nhiều giao dịch mua vào liên tiếp, Công ty CP Louis Land (BII) đã trở thành cổ đông lớn tại Thuduc House với 5,8 triệu cổ phiếu nắm giữ, tương đương 5,16% vốn.

Công ty CP Louis Land (BII) vừa có thông báo về việc trở thành cổ đông lớn tại Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House sau khi mua thêm hơn 1,46 triệu cổ phiếu TDH trong phiên giao dịch hôm nay 16/9.

Trước giao dịch này, Louis Land nắm giữ 4,35 triệu cổ phiếu TDH, tương đương 3,86% vốn công ty. Sau giao dịch, Louis Land đã nâng lượng cổ phiếu nắm giữ tại Thuduc House lên hơn 5,8 triệu đơn vị, tương đương 5,16% vốn doanh nghiệp và chính thức trở thành cổ đông lớn.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu TDH ghi nhận hơn 2,43 triệu cổ phiếu khớp lệnh ở giá trần 10.800 đồng/đơn vị, cao hơn 7% so với cuối ngày 15/9. Như vậy, lượng cổ phiếu mà Louis Land mua vào hôm nay chiếm tới 60% tổng khối lượng giao dịch của TDH trong ngày.

Tính theo giá thị trường, Louis Land đã chi ra khoảng 16 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch nói trên. Hiện lượng cổ phiếu TDH do Louis Land nắm giữ tại Thuduc House cũng có giá trị thị trường vào khoảng 63 tỷ đồng .

Đáng chú ý, trước phiên tăng kịch trần hôm nay, cổ phiếu TDH cũng đã trải qua chuỗi 4 phiên tăng trần liên tiếp trước đó. Nhờ vậy, giá cổ phiếu công ty bất động sản này đã tăng một mạch từ mức 7.800 đồng/đơn vị cuối tuần trước lên 10.800 đồng hiện nay, tương đương mức tăng ròng 38% trong chưa đầy một tuần.

Giá cổ phiếu TDH đang ghi nhận xu hướng tăng vọt sau sự hiện diện của cổ đông Louis Land. Nguồn: Tradingview.

Xu hướng tăng giá kể trên tương tự với những cổ phiếu có liên quan tới nhóm công ty “họ Louis” trên thị trường chứng khoán gần đây.

Cụ thể, riêng cổ phiếu BII của Louis Land đã ghi nhận mức tăng tới 1.900% trong vòng 1 năm qua. Nếu so với đầu năm, thị giá hiện tại của cổ phiếu này đã tăng hơn 615%, với hàng loạt phiên tăng trần liên tiếp.

Hàng loạt cổ phiếu khác có liên quan Louis Land như TGG của Louis Capital; APG của Chứng khoán APG; SMT của Công ty Sametel; DDV của Công ty DAP - Vinachem; AGM của Công ty Xuất nhập khẩu An Giang đều ghi nhận hàng loạt phiên tăng trần liên tiếp sau khi nhóm cổ đông có liên quan Louis Land rót vốn.

Đáng chú ý, trước đó, đây đều là những cổ phiếu ít nhà đầu tư chú ý với thanh khoản thấp, giá rẻ và kết quả kinh doanh công ty không nổi bật.

Được biết, Louis Land tiền thân là Công ty CP Bảo Thư Bidico thành lập từ năm 2012. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản dân dụng và bất động sản công nghiệp.

Trong đó, công ty mới có một vài dự án cỡ nhỏ như Khu an sinh xã hội Định Thành; Trung tâm thương mại Louis Trade Center tại tỉnh An Giang và dự án Louis Sea View tại Bình Thuận. Ngoài ra, công ty này là chủ đầu tư và quản lý 3 dự án Khu công nghiệp gồm KCN Trị An (Đồng Nai); KCN Thắng Hải và KCN Tân Bình tại Bình Thuận.

Trong năm gần nhất (2020), công ty này ghi nhận 69 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 15 tỷ đồng .

Về phía Thuduc House, đây là một doanh nghiệp bất động sản cỡ vừa tại TP.HCM với tổng tài sản đến cuối tháng 6 đạt 4.357 tỷ đồng .

Trong nửa đầu năm nay, công ty này ghi nhận 430 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế 218 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ lỗ 22 tỷ.

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận Thuduc House tăng mạnh trong nửa đầu năm qua là nhờ tiền thu việc thanh lý các khoản đầu tư tại Công ty Song Hỷ Quốc tế, Công ty Đầu tư Khoáng sản Vico Quảng Trị.

Ngoài ra, Thuduc House cũng nhận cổ tức và lợi nhuận được chia cao hơn từ Công ty Bách Phú Thịnh và Công ty Phát triển Nhà Daewon Thủ Đức.