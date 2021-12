Thuduc House có CEO mới sau khi ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị bắt

Thuduc House bổ nhiệm ông Đàm Mạnh Cường làm Tổng giám đốc, thay ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng vừa bị bắt. Ông Cường có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính.

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán TDH) vừa công bố thông tin đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc bổ nhiệm tổng giám đốc mới.

Theo đó, Hội đồng quản trị Thuduc House quyết định miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng và bổ nhiệm ông Đàm Mạnh Cường giữ chức danh Tổng giám đốc, đại diện pháp luật công ty này kể từ ngày 30/11.

Ông Đàm Mạnh Cường đang còn nắm giữ vị trí quan trọng ở một số tổ chức khác như: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bến Thành, Thành viên HĐQT Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam.

Được biết, ông Cường có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và tài chính. Ông từng công tác tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng công ty Thuỷ sản Việt Nam, Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Công ty Quản lý quỹ Ngân hàng Công thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong…

Bên cạnh việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (người vừa bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản), Thuduc House cũng miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh và bổ nhiệm ông Lữ Minh Sơn giữ chức danh Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí mới, ông Sơn đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng của Thuduc House từ tháng 7, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, kiểm toán và tài chính kế toán. Vị trí cũ của ông Sơn được thay thế bởi bà Lê Thị Ngọc Cẩm.

Biến động giá cổ phiếu TDH của Thuduc House từ đầu năm. Ảnh: VnDirect.

Ngày 25/11, nguồn tin cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (45 tuổi), Tổng giám đốc Thuduc House về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an xác định Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi) là chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các bị can tại Việt Nam và nước ngoài phạm tội.

Theo điều tra, Trịnh Tiến Dũng cùng các bị can sử dụng chứng minh nhân dân giả để thành lập hàng trăm doanh nghiệp ở Việt Nam, giả chữ ký giám đốc để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu CD Rom chứa phần mềm và linh kiện điện tử với các công ty nước ngoài do Dũng điều hành. Qua đó, nhóm bị can đã buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53,5 triệu USD ra nước ngoài.

Đồng thời, nhóm này lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các bị can tại Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng.