Thuduc House bầu chủ tịch tạm thời

Sau khi miễn nhiệm chức danh chủ tịch của ông Lê Chí Hiếu, HĐQT Thuduc House đã bầu ông Lữ Minh Sơn tạm thời giữ chức danh này đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (TDH) vừa công bố nghị quyết thông qua việc bầu lãnh đạo tạm thời giữ chức danh chủ tịch HĐQT sau khi ông Lê Chí Hiếu có đơn từ nhiệm ngày 8/2.

Theo đó, HĐQT nhà phát triển bất động sản khu Đông TP.HCM này đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT của ông Lê Chí Hiếu. Thay vào đó, ông Lữ Minh Sơn, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc công ty sẽ tạm thời giữ chức danh chủ tịch từ ngày 9/2 đến khi công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Được biết, ông Lữ Minh Sơn sinh năm 1971, tốt nghiệp cử nhân kinh tế và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, kiểm toán và tài chính kế toán. Ông Sơn cũng có nhiều năm gắn bó với hoạt động của Thuduc House, từ vị trí phó phòng kế toán - ngân quỹ. Đến tháng 7/2021, ông được bổ nhiệm giữ chức danh kế toán trưởng công ty và được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc phụ trách tài chính từ ngày 30/11 cùng năm.

Tại Thuduc House, các vị trí lãnh đạo cấp cao đang trở thành “ghế nóng” khi doanh nghiệp này liên tiếp vướng vào các khoản nợ thuế và bị cơ quan quản lý thuế TP.HCM truy thu, xử phạt.

Thậm chí, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp này đã vướng vòng lao lý thời gian qua.

Cuối tháng 11/2021, nhà phát triển bất động sản này đã phải thay đổi nhân sự cho vị trí tổng giám đốc khi ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố, bắt tạm giam do cáo buộc liên quan đến nhóm bị can buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 53 triệu USD ra nước ngoài và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền thuế.

Thuduc House sau đó bổ nhiệm ông Đàm Mạnh Cường giữ chức danh tổng giám đốc và người đại diện pháp luật công ty từ ngày 30/11/2021.

Đến ngày 8/2/2022, ông Lê Chí Hiếu, người đã giữ ghế chủ tịch HĐQT công ty từ năm 2001 bất ngờ có đơn từ nhiệm và xin rút lui hoàn toàn khỏi HĐQT. Lý do ông Hiếu đưa ra là vì tình hình sức khỏe không được tốt. Vị lãnh đạo này cũng nhấn mạnh kể từ ngày từ nhiệm sẽ "không ký bất kỳ hồ sơ gì với vai trò chủ tịch HĐQT của Thuduc House".

Không chỉ từ nhiệm các chức danh lãnh đạo tại Thuduc House, ông Hiếu còn gửi đơn từ nhiệm vai trò chủ tịch và rút khỏi HĐQT Công ty Fideco cũng với lý do sức khỏe.

Về phía Thuduc House, doanh nghiệp này đang gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến các khoản nợ thuế từ hoạt động buôn bán linh kiện điện tử những năm trước.

THUDUC HOUSE LỖ NẶNG 2 NĂM GẦN NHẤT Kết quả kinh doanh hàng năm của Thuduc House Nhãn 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Doanh thu thuần tỷ đồng 568 882 1060 1840 2400 3929 1961 487 Lợi nhuận sau thuế

48 46 108 131 93 178 -310 -525

Cuối năm 2020, nhà phát triển bất động sản này đã bị Cục Thuế TP.HCM truy thu gần 400 tỷ đồng gồm tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) và tiền phạt chậm nộp trong kỳ thanh tra năm 2018 và nửa cuối năm 2019.

Đến cuối năm 2021, công ty này tiếp tục bị cơ quan thuế thành phố thông báo áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính theo kết quả thanh tra năm 2017-2018 với số tiền gần 100 tỷ đồng . Đến tháng 1/2022, cơ quan thuế TP.HCM đã ra quyết định cưỡng chế thi hành 111,4 tỷ đồng tiền thuế với Thuduc House cũng liên quan các khoản thuế VAT phát sinh những năm trước.

Việc bị truy thu số tiền thuế lớn khiến công ty thua lỗ hàng trăm tỷ đồng, trong năm 2021, Thuduc House chỉ ghi nhận 487 tỷ đồng doanh thu thuần và lỗ sau thuế 525 tỷ đồng .

Trong khi doanh thu thuần giảm hơn 5 lần so với năm liền trước, thì mức lỗ năm vừa qua cũng tăng tới 69%.