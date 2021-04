Thực trạng showbiz nhiều cám dỗ trong 'Thiên thần hộ mệnh'

Bộ phim ”Thiên thần hộ mệnh” của Victor Vũ khắc họa một thế giới showbiz nhiều cám dỗ thông qua lăng kính nhân văn.

“Thiên thần hộ mệnh” đánh dấu màn tái xuất của đạo diễn Victor Vũ với thể loại kinh dị - giật gân. Bộ phim kể về mối quan hệ giữa Mai Ly (Trúc Anh) - một cô sinh viên ôm mộng làm ca sĩ và Lam Phương (Salim) - ngôi sao nhạc pop nổi tiếng. Một ngày nọ, Phương bất ngờ qua đời tại nhà riêng, còn Mai Ly lại nhanh chóng nổi tiếng. Đứng sau hào quang của Mai Ly chính là Bé Na - búp bê Kumanthong mà Phương tặng cho cô.

Phim kinh dị với yếu tố bùa ngải

Victor Vũ là một trong những nhà làm phim thành công với thể loại kinh dị - giật gân, có khả năng khai thác chủ đề tâm linh, bùa ngải dưới góc nhìn điện ảnh. Trong “Thiên thần hộ mệnh”, Victor Vũ giới thiệu khái niệm Kumanthong - loại bùa may mắn được tạo nên từ linh hồn của một đứa trẻ không được sinh ra. Thông qua hình tượng này, nhà làm phim đã cài cắm nhiều phân đoạn kinh dị, tạo không khí hồi hộp xuyên suốt bộ phim.

Tiết tấu phim diễn ra dồn dập với các cảnh quay Kumanthong ám ảnh và kịch bản xoáy sâu vào những chiêu trò trong showbiz.

Với “Thiên thần hộ mệnh”, Victor Vũ không chỉ tập trung xây dựng hình tượng búp bê ma mà còn chú trọng khắc họa thế giới giải trí thời thượng. Anh đã lựa chọn những nhà hàng, khách sạn sang trọng tại TP.HCM để bấm máy; đầu tư lớn vào phục trang diễn viên (do nhà thiết kế Lê Thanh Hòa lên ý tưởng và thực hiện).

Lên án nhiều vấn nạn showbiz

Khai thác câu chuyện tranh giành hào quang giữa bốn nhân vật chính, “Thiên thần hộ mệnh” là lát cắt cho thấy các vấn nạn trong giới giải trí. Bộ phim khắc họa một showbiz hào nhoáng, tuy nhiên sự cạnh tranh khốc liệt khiến các nghệ sĩ trẻ dễ đánh mất bản thân.

Mai Ly đầy dã tâm trong “Thiên thần hộ mệnh”.

Lột xác khỏi hình tượng điềm đạm trong “Mắt biếc”, Trúc Anh hóa thân vào Mai Ly sắc sảo, tham vọng lao vào hào quang sân khấu như một con thiêu thân. Trong khi đó, Lam Phương nổi tiếng quá sớm để rồi sống trong áp lực, khi khán giả luôn đòi hỏi một hình mẫu nghệ sĩ hoàn hảo. Với chiếc điện thoại trên tay, Huyền (AMEE) sẵn sàng tung mọi thứ lên mạng xã hội - nơi mở đầu và cũng là kết thúc danh tiếng của một người. Còn Khánh (Samuel An) là đại diện của những thế lực ngầm, một mặt hết lòng nâng đỡ “người mới”, một mặt sẵn sàng đạp đổ bất kỳ ai cản đường.

Thế giới showbiz lắm cạm bẫy trong “Thiên thần hộ mệnh”.

Một điểm cộng lớn của phim là phần âm nhạc. Nhạc phim trong “Thiên thần hộ mệnh” thuộc thể loại rap, EDM hiện đại, được giới trẻ yêu thích như Tình bạn diệu kỳ, Chú chó trên ôtô, Nhìn vậy mà không phải vậy…

Yếu tố gia đình cốt lõi

Với những cú lật (plot twist), phần kết phim của Victor Vũ thường nhận được đánh giá tích cực từ khán giả. Trong “Thiên thần hộ mệnh”, dù khai thác chủ đề showbiz đan xen vấn đề tâm linh, nội dung then chốt của kịch bản lại quy về yếu tố: Gia đình.

Các chi tiết liên quan đến yếu tố này được sắp xếp xuyên suốt mạch phim, sau đó bật mí ở phân cảnh ít ai ngờ tới. Và ở những phút cuối cùng, “Thiên thần hộ mệnh” gây ấn tượng với thông điệp nhân văn.

Mai Ly và Huyền là những cô sinh viên tự lập, kiếm tiền sớm và dễ rơi vào vòng xoáy cám dỗ.

Dù thuộc thể loại kinh dị - giật gân, “Thiên thần hộ mệnh” cũng có những phân cảnh khiến người xem phải suy ngẫm. Mai Ly và Huyền là những cô sinh viên tự lập nhưng lại loay hoay giữa sự nghiệp và học tập. Mai Ly vừa xinh đẹp vừa tài năng nhưng lại kém may mắn so với Lam Phương, do đó cô phải chọn “đi đường tắt”. Hay câu chuyện nuôi búp bê Kumanthong, với Lam Phương thì đây là một linh hồn hộ mệnh nhưng với cô gái nhiều dã tâm như Mai Ly, vật này đã mang ý nghĩa khác.

Nhập nhằng giữa ranh giới thiện và ác, cách mỗi người tự thỏa hiệp với tâm hồn mình chính là điều quyết định. Khán giả theo dõi “Thiên thần hộ mệnh” tại các rạp trên toàn quốc.