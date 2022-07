Thực trạng đáng sợ về gái bán dâm ở Tây Ban Nha

Chính phủ Tây Ban Nha ước tính 90% phụ nữ hành nghề mại dâm ở nước này có thể là nạn nhân của nạn buôn người hoặc chịu sự kiểm soát của bên thứ ba như bọn ma cô.

Vào buổi sáng đầy nắng ở thành phố Madrid, 2 phụ nữ trẻ đi vào phố nhỏ và đến trước cửa căn hộ. Sau đó, họ bắt đầu gõ cửa. Marcella và Maria, tên 2 cô gái, dành nhiều thời gian đập cửa và la cà tới các hòm thư khắp thành phố. Trong phần lớn thời gian, những cánh cửa không bao giờ mở. Khi làm vậy, 2 cô có thể gặp rắc rối.

Công việc của Marcella và Maria trên tuyến đầu trong cuộc chiến chống buôn nô lệ tình dục của Tây Ban Nha là công việc nguy hiểm. Bọn tội phạm từng hành hung và đe dọa 2 cô. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục gõ cửa, bởi họ từng ở phía bên kia của những cánh cửa đó, buộc phải bán cơ thể để lấy vài euro mỗi lần quan hệ tình dục. Việc bán thân diễn ra hàng chục lần một ngày, 7 ngày mỗi tuần.

Nạn buôn nô lệ tình dục

Người ta gọi Tây Ban Nha là nhà thổ của châu Âu, sau khi một báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2011 gọi xứ sở bò tót là trung tâm mại dâm lớn thứ 3 trên thế giới, sau Thái Lan và Puerto Rico.

Mặc dù Đảng Công nhân Xã hội (đảng tiếp tục cầm quyền thêm nhiệm kỳ từ năm 2019) đã hứa họ biến việc trả tiền mua dâm là hành vi phạm tội, mại dâm bùng nổ từ khi nó được hợp pháp hóa vào năm 1995.

Các tính toán từ năm 2019 trở về trước cho thấy doanh thu của ngành mại dâm ở Tây Ban Nha đạt 26,5 tỷ euro mỗi năm, với hàng trăm nhà thổ có giấy phép và lực lượng gái bán dâm khoảng 300.000 người.

Lực lượng an ninh ở Tây Ban Nha thừa nhận hàng nghìn người khác vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn tội phạm. Ảnh: dw.com.

Những người ủng hộ hợp pháp hóa mại dâm tin nó đã mang lại lợi ích cho những người bán dâm, bao gồm cả việc làm cho cuộc sống của phụ nữ trở nên an toàn hơn. Tuy nhiên, lợi nhuận khổng lồ và phần lớn không thể kiểm soát đã thu hút bọn tội phạm, biến Tây Ban Nha thành trung tâm toàn cầu đối với nạn buôn người và nô lệ tình dục.

Mại dâm trở thành buôn bán tình dục khi một người di chuyển, giam giữ hoặc vận chuyển người khác với mục đích thu lợi từ hoạt động mại dâm bằng sự gian lận, vũ lực hoặc hành động ép buộc. Ở Anh, hàng nghìn phụ nữ đang làm việc như nô lệ tình dục, nhưng quy mô của vấn nạn tương tự ở Tây Ban Nha thật đáng kinh ngạc.

Nỗ lực của chính phủ Tây Ban Nha

Cho đến năm 2010, luật Tây Ban Nha thậm chí không công nhận buôn, bán người là tội ác. Giờ đây, chính phủ Tây Ban Nha ước tính 90% phụ nữ hành nghề mại dâm có thể là nạn nhân của nạn buôn người hoặc chịu sự kiểm soát của một bên thứ ba - chẳng hạn như ma cô để trục lợi từ họ.

Từ năm 2012 tới năm 2016, lực lượng an ninh ở Tây Ban Nha đã giải cứu 5.695 người khỏi thân phận nô lệ tình dục nhưng thừa nhận hàng nghìn người khác vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bọn tội phạm.

Từ khi Quốc hội Tây Ban Nha ban hành luật chống buôn người đầu tiên vào năm 2010, chính phủ đã cố gắng khống chế khủng hoảng. Họ chi hàng triệu euro cho một kế hoạch khẩn cấp nhằm vào các cá nhân và băng đảng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Năm 2015, chính phủ đã tiến xa hơn và tạo ra các liên minh chính thức giữa lực lượng an ninh, công tố viên, thẩm phán và các tổ chức phi chính phủ để giải cứu nạn nhân và truy tố thủ phạm. Những người sống sót như Maria và Marcella giờ đây nhận thấy họ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chống những tên tội phạm từng bán và lợi dụng họ. Tuy nhiên, liệu liên minh mới của Tây Ban Nha có thể lật ngược tình thế trong nỗ lực chống bọn buôn người không?

Mua dâm ở Tây Ban Nha giống như hoạt động giải trí

Nhiều lý do khiến Tây Ban Nha trở thành điểm nóng của nạn buôn nô lệ tình dục, song Rocio Mora, giám đốc tổ chức Apramp (chuyên hỗ trợ nô lệ tình dục ở Tây Ban Nha), cho rằng văn hóa là lý do lớn nhất. Sự bùng nổ của nạn buôn nô lệ tình dục ở Tây Ban Nha do quan điểm sai lệch của công chúng đối với phụ nữ và tình dục.

“Nhu cầu mua dâm ở Tây Ban Nha rất lớn. Việc mua dâm trở nên bình thường đến nỗi mọi người coi nó như hoạt động giải trí”, Rocio bình luận.

Cuộc khảo sát vào năm 2008 cho thấy 78% người dân Tây Ban Nha tham gia khảo sát tin mại dâm là nghề đương nhiên tồn tại trong xã hội hiện đại. Trong cuộc khảo sát khác vào năm 2006, gần 40% nam giới Tây Ban Nha trên 18 tuổi từng mua dâm ít nhất một lần trong đời.

Rocio Mora còn thấy sự thay đổi lớn về đối tượng mua dâm. Trước đây, phần lớn người mua dâm là đàn ông lớn tuổi muốn “đổi gió”. Giờ đây, cả người mua dâm lẫn phụ nữ bán dâm đều trẻ hơn.

Ngoài ra, phần lớn phụ nữ bán dâm ở Tây Ban Nha hiện nay là người nước ngoài. Rocio Mora và các đồng nghiệp của cô đã hỗ trợ nô lệ tình dục từ ít nhất 53 quốc gia.