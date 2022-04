Thực tập sinh nổi tiếng một thời của JYP

Hiện tại, TWICE là một trong hai nhóm nữ nổi tiếng nhất Kpop. Nhóm có nhiều bản hit phủ sóng khắp châu Á, đứng đầu hàng loạt bảng xếp hạng nhạc số như Cheer Up, TT, Signal... Chín cô gái nhà JYP còn phá kỷ lục bán đĩa, lưu diễn ở Nhật Bản và nhiều quốc gia khác. Đầu tháng 4, tour diễn tại Mỹ của TWICE phải mở thêm buổi diễn ngoài kế hoạch vì nhu cầu tham dự đêm nhạc của khán giả quá cao.