Thực tập sinh 18 tuổi sắp ra mắt

Tuy nhiên, so với cô bạn Nonaka Shana, Chanty có phần lép vế hơn. Vào lễ Giáng sinh 2021, Chanty và Shana đã phát hành bản cover Santa Tell Me của Ariana Grande. Đa số lời khen dành cho Shana, Chanty cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.