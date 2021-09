Thực tại mới trong 'Ma trận 4'

Trong “The Matrix Resurrection”, nhân vật Neo do Keanu Reeves thủ vai đang lạc lối giữa thực tế ảo mới. Anh một lần nữa bị đặt trước những thử thách lớn lao.

Polygon đưa tin ngày 9/9, trailer đầu tiên cho The Matrix Resurrection - phần phim thứ tư của loạt Ma trận - đã ra mắt. Phim do Lana Wachowski đạo diễn, với sự trở lại của Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss trong các vai chính.

Mở đầu đoạn giới thiệu, Neo (Reeves) và Trinity (Moss) dường như đã quên toàn bộ ký ức khi còn trong ma trận. Họ không nhận ra nhau, sống đơn độc trong một thực tại giả lập mới được robot xây dựng.

Lúc này, một nhân vật mới (Yahya Abdul-Mateen II) đột ngột xuất hiện, giúp Neo thoát khỏi nhà tù ảo ảnh vây hãm mình. Người này có cả tạo hình lẫn sở hữu nhận thức vượt trội tương tự Morpheus (Laurence Fishburne) của ba phần phim trước.

Cảnh tay không đỡ đạn của Neo được tái hiện trong The Matrix Resurrection. Ảnh: WB.

Sau nửa đầu bị đặt trong thế giằng co giữa thực tại và mộng ảo, phần sau trailer The Matrix Resurrection bùng nổ với những pha hành động siêu thực xen lẫn hình ảnh mãn nhãn của Neo và Triniy. Khán giả được thấy lại một vài hình ảnh quen thuộc từ The Matrix như đoạn phim Neo thức dậy từ cái kén, hay cảnh anh dùng tay không đỡ đạn đã đi vào lịch sử điện ảnh.

Tuy nhiên, những mảnh ghép sự kiện vẫn chưa đủ để giúp người xem hình dung toàn cảnh lần “tái sinh” của thương hiệu Ma trận.

Trên Internet, người hâm mộ đặt giả thiết nhân vật chính của phần phim có thể không còn Neo hay Trinity mà ta đã biết. Trận chiến này có thể cần đến một anh hùng mới, hoặc chính bản thân Neo phải nhào nặn bản thân thành một con người mới.

The Matrix Resurrection ra mắt khán giả từ 22/12. Song song phát hành tại rạp, phim cũng được Warner Bros. tung lên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max.