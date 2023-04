Thực phẩm và đồ uống giúp ngăn ngừa say nắng

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo bạn luôn an toàn trong mùa hè.

Nắng nóng mùa hè thường dẫn đến tình trạng mất nước và các vấn đề sức khỏe khác có thể gây nguy hiểm. Đó là lý do mọi người nên giữ nước, tiêu thụ thực phẩm dễ tiêu hóa và cung cấp đủ chất dinh dưỡng trong những ngày nóng bức.

Theo các chuyên gia, có những loại thực phẩm không chỉ giữ cho cơ thể đủ nước mà còn tăng cường hệ tiêu hóa và cải thiện quá trình trao đổi chất.

Dưa chuột

Theo Eat This Not That, khoảng 96% dưa chuột là nước và một cốc nước ép dưa chuột chỉ chứa 16 calo.

Hàm lượng nước cao của nó kết hợp với nguồn dự trữ chất xơ tự nhiên tạo ra tác nhân loại bỏ độc tố thành công, giúp giải độc cơ thể và tăng cường năng lượng tự nhiên.

Khi ăn dưa chuột, mọi người không nên cắt vỏ vì nó chứa vitamin C, một chất chống oxy hóa giúp bạn chống lại bệnh ung thư da do các tia UVA/UVB gây phồng rộp.

Dưa hấu

Tương tự dưa chuột, hàm lượng nước cao trong dưa hấu giúp bạn tránh bị say nắng. Dưa hấu cũng chứa chất điện giải và chất chống oxy hóa quan trọng cho cơ thể.

Kali và axit amin có trong dưa hấu được cho là rất tốt cho cơ bắp.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã phát hiện ra dưa hấu kích thích giải phóng mồ hôi dư thừa, vì vậy bạn sẽ không bị say nắng miễn là bạn có quả dưa hấu lạnh trong tay.

Lựu

Lựu không chỉ chứa đầy nước, mà chúng còn rất giàu chất chống oxy hóa đặc biệt gọi là punicalagins. Loại chất chống oxy hóa này mạnh hơn cả rượu vang đỏ và chất chống oxy hóa của trà xanh.

Lựu giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, xây dựng quá trình trao đổi chất và bảo vệ bạn khỏi say nắng. Ảnh: Men's Health.

Hạt é

Hạt é giữ cho nhiệt độ bên trong cơ thể bạn được điều hòa. Nếu bạn thường xuyên chạy hoặc đi bộ 2 tiếng ngoài trời, bạn nên cho một ít hạt é vào sinh tố để giải nhiệt.

Những hạt này thực sự tạo ra tác dụng làm mát cơ thể sau khi tiêu thụ.

Lá bạc hà

Lá bạc hà tươi rất tốt cho mùa hè vì chúng chứa tinh dầu bạc hà, giúp kích thích các đầu dây thần kinh chuyên biệt cho phép bạn cảm thấy lạnh.

Lá bạc hà đánh lừa một thụ thể protein trong não của bạn có tên là TRPM8. Kênh TRPM8 là đầu dò phân tử chính của quá trình cảm ứng lạnh ở người. Do đó cơ thể bạn sẽ cảm thấy mát khi ăn lá bạc hà.

Kiwi

Theo Viện Y học, 20% lượng nước uống hàng ngày có nguồn gốc từ thực phẩm. Kiwi là loại trái cây không chỉ hỗ trợ tăng mức độ hydrat hóa mà còn chứa 237 mg chất điện giải quan trọng cần thiết cho sự co cơ: kali.

Mất nước là nguyên nhân hàng đầu khiến bạn say nắng. Mất nước gây căng thẳng cho tim và ức chế khả năng của thận trong việc duy trì sự cân bằng chính xác của các chất điện giải.

Rau cần tây

Tương tự dưa chuột, cần tây cũng chứa lượng lớn nước. Cụ thể, 96% thành phần của loại rau này hoàn toàn là nước.

Cần tây là một nguồn giàu magie, canxi, sắt và kẽm giúp duy trì chất điện giải và tránh trào ngược axit, đồng thời bảo vệ bạn khỏi say nắng.