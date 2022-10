Thực phẩm tốt nhất giúp ngăn ngừa ung thư vú

Có nhiều yếu tố liên quan đến nguy cơ mắc ung thư vú, vì vậy, bạn cần chủ động tìm hiểu cách bảo vệ bản thân khỏi căn bệnh này.

Chế độ ăn uống tác động lớn tới sự phát triển của ung thư vú. Ảnh: Healthline.

Theo Tổ chức Ung thư vú Quốc gia (Mỹ), ung thư là thuật ngữ rộng chỉ một loại bệnh đặc trưng bởi các tế bào bất thường phát triển, xâm lấn các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể.

Ung thư vú là căn bệnh mà tế bào ung thư phát triển ở một hoặc hai bên vú, bắt đầu từ các tế bào của vú như một nhóm các tế bào ung thư, sau đó xâm lấn các mô xung quanh hoặc lây lan (di căn) sang các vùng khác của cơ thể.

Hiệp hội Ung thư Mỹ ước tính vào năm 2022, 287.850 trường hợp ung thư vú mới sẽ được chẩn đoán và 43.250 phụ nữ sẽ chết vì căn bệnh này.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Mike Bohl - Giám đốc Nội dung Y tế & Giáo dục tại Ro - ung thư vú là một căn bệnh phức tạp, khó tìm ra mối liên hệ trực tiếp giữa một loại thực phẩm riêng lẻ và nguy cơ mắc bệnh ung thư sau nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ.

Ngoài ra, tiền sử gia đình, hoạt động thể chất, lịch sử sinh sản và tiếp xúc với hormone cũng là yếu tố nguy cơ mắc căn bệnh này.

Chia sẻ với Eat This, Not That, TS Bohl khuyên bạn nên xem xét các thói quen ăn uống tổng thể để giảm nguy cơ tiềm ẩn, thay vì nghĩ đến các loại thực phẩm cụ thể có thể ngăn ngừa.

Bổ sung rau và trái cây

TS Bohl khuyên bước đầu tiên và quan trọng nhất cần thực hiện trong chế độ ăn uống để giảm nguy cơ phát triển ung thư vú là bổ sung nhiều trái cây và rau trong bữa ăn hàng ngày. Ưu tiên các loại trái cây nhiều màu như quả mọng, nho, lê, bưởi, cam, rau lá xanh, rau bina và cà chua...

Trái cây và rau có chứa chất chất oxy hóa, hữu ích trong việc ngăn ngừa tổn thương tế bào, kết hợp với hóa chất phytochemical có nguồn gốc từ thực vật giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.

“Chất phytochemical bao gồm carotenoids và isothiocyanates, có thể được tìm thấy trong các loại thực phẩm như rau màu vàng, cam và rau họ cải”, TS Bohl gợi ý.

Sử dụng thực phẩm hữu cơ, ít chất béo

Duy trì chế độ ăn ít chất béo là cách để ngăn ngừa ung thư vú. Theo Breastcancer.org, một thử nghiệm sáng kiến ​​sức khỏe phụ nữ cho thấy phụ nữ sau mãn kinh tiêu thụ ít chất béo hơn đã giảm nguy cơ chết vì ung thư vú xuống 21%.

TS Bohl cho biết hiện tại vẫn chưa đủ bằng chứng chứng minh việc sử dụng sản phẩm hữu cơ có hiệu quả ngăn ngừa ung thư vú. Tuy nhiên, bạn có thể tạo thói quen lành mạnh, vững chắc bằng cách lựa chọn thực phẩm hữu cơ, thay vì thực phẩm chứa phân bón và thuốc trừ sâu hóa học.

Duy trì cân nặng hợp lý là cách để ngăn ngừa ung thư vú. Ảnh: Flint rehab.

Giữ cân nặng hợp lý

TS Bohl cảnh báo béo phì làm tăng nguy cơ ung thư vú. Trong khi đó, giữ cân nặng hợp lý được chứng minh là hữu ích trong việc ngăn ngừa căn bệnh này.

"Bạn có thể áp dụng chế độ ăn kiêng Địa Trung Hải, tập trung vào việc ăn nhiều trái cây và rau quả, tiêu thụ chất béo lành mạnh thay vì chất béo xấu", TS Bohl khuyên.

Theo đó, các chất béo bão hòa có liên quan đến nguy cơ ung thư vú cao hơn. HelpGuide gợi ý bạn có thể bổ sung chất béo không bão hòa từ dầu ô liu, các loại hạt và cá.

Axit béo omega-3 có trong cá như cá ngừ và cá hồi, cùng với hạt lanh, có thể chống lại chứng viêm, thúc đẩy tim và não khỏe mạnh.

Hạn chế uống rượu, thịt đỏ

Tiến sĩ Bohl khẳng định uống rượu làm tăng nguy cơ mắc nhiều vấn đề sức khỏe, ung thư vú là một trong số đó.

"Tốt nhất nên uống rượu ở mức độ vừa phải, phụ nữ nên hạn chế uống rượu, chỉ uống một ly mỗi ngày", TS Bohl nói.

Cuối cùng, hãy hạn chế thịt đỏ, nó có liên quan đến ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt và những bệnh khác. Một số nghiên cứu cho thấy nó cũng có thể gây ra nguy cơ ung thư vú cao.

Trung tâm Ung thư MD Anderson gợi ý lựa chọn protein lành mạnh thay thế bao gồm gà tây nạc hoặc thịt gà, cá, đậu đen, đậu đỏ, đậu pinto, đậu garbanzo (đậu gà), đậu lăng và trứng.