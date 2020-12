Thực phẩm tốt cho trí não của trẻ

Trái cây giàu vitamin C: Các loại trái cây chứa nhiều vitamin C như cam, táo, quả mọng..., là lựa chọn tuyệt vời giữ cho não bộ của trẻ khỏe mạnh và tỉnh táo. Các nghiên cứu cho thấy vitamin C có khả năng ngăn ngừa suy giảm tinh thần và hỗ trợ sức khỏe não bộ. Vitamin C cũng là chất chống oxy hóa chống tác hại của các gốc tự do, giữ cho tế bào não luôn khỏe mạnh. Ảnh: Webmd.