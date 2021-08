Thực phẩm tăng cường miễn dịch cho trẻ

Kiwi: Theo tạp chí Today's Parent, loại trái cây xanh, ngọt này chứa nhiều chất chống oxy hóa vitamin C và E. Vitamin C rất mạnh, không chỉ ngăn ngừa cảm lạnh hoặc cúm mà còn hỗ trợ làm giảm nhẹ bệnh. Vitamin C cũng làm tăng sản xuất các kháng thể và tế bào bạch cầu, giúp chống lại nhiễm trùng. Trong khi đó, vitamin E cần thiết để sản xuất các globulin miễn dịch, tiêu diệt tất cả mầm bệnh cố gắng gây hại cơ thể. Ảnh: Harvardhealth.