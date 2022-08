Thực phẩm siêu chế biến có nguy cơ gây suy giảm nhận thức

Theo CNN, một nghiên cứu mới cho biết tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến hơn 20% lượng calo hấp thụ hàng ngày có thể dẫn đến suy giảm nhận thức và nhiều bệnh khác.

Thực phẩm siêu chế biến như các món súp đóng gói sẵn, nước sốt, bánh pizza đông lạnh và bữa ăn sẵn thường tiện lợi hơn nhưng không tốt cho sức khỏe.

Các nghiên cứu phát hiện thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng nguy cơ béo phì, vấn đề về tim, tuần hoàn, tiểu đường và ung thư. Chúng thậm chí có thể rút ngắn cuộc đời của chúng ta.

Theo CNN, gần đây, một nghiên cứu mới đã tiết lộ việc ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến còn có thể gây suy giảm nhận thức tổng thể, bao gồm các vùng não liên quan đến chức năng điều hành, khả năng xử lý thông tin và đưa ra quyết định.

Tác hại của thực phẩm siêu chế biến

Theo nghiên cứu, người ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có tốc độ suy giảm nhận thức nhanh hơn 28%. Tốc độ suy giảm chức năng điều hành cũng nhanh hơn 25% so với những người ăn ít thực phẩm siêu chế biến.

Thực phẩm siêu chế biến tiện lợi , giá rẻ nhưng gây hại cho sức khỏe bạn. Ảnh: Healio.

Rudy Tanzi, giáo sư thần kinh học tại Đại học Y Harvard (Mỹ), Giám đốc Đơn vị nghiên cứu di truyền và lão hóa tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Boston), nói: “Mặc dù cần được nghiên cứu thêm và tăng quy mô nghiên cứu, các kết quả mới khá thuyết phục. Nó nhấn mạnh vai trò quan trọng của dinh dưỡng hợp lý trong việc bảo vệ, tăng cường sức khỏe não bộ cũng như giảm nguy cơ mắc các bệnh về não khi chúng ta già đi".

Ông Tanzi không tham gia vào nghiên cứu này. Vị chuyên gia từng viết về thực phẩm siêu chế biến trong cuốn The Healing Self: A Revolutionary New Plan to Supercharge Your Immunity and Stay Well for Life.

Ông cho biết vấn đề của thực phẩm siêu chế biến là chúng thường rất nhiều đường, muối và chất béo, tất cả đều thúc đẩy quá trình viêm toàn thân, có lẽ là mối đe dọa lớn nhất đối với sự lão hóa lành mạnh trong cơ thể và não bộ.

Ông nói thêm: “Trong khi đó, vì thực phẩm tiện lợi như một bữa ăn nhanh, chúng cũng thay thế việc tiêu thụ thức ăn có nhiều chất xơ thực vật quan trọng để duy trì sức khỏe và sự cân bằng của hàng nghìn tỷ vi khuẩn trong hệ vi sinh đường ruột. Ngoài ra, chất xơ thực vật cũng rất cần thiết đối với sức khỏe não bộ, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh não liên quan đến tuổi tác như Alzheimer".

Mức độ ăn đồ ăn siêu chế biến phù hợp

Nghiên cứu đã theo dõi hơn 10.000 người Brazil trong 10 năm và kết quả được trình bày Hội nghị Quốc tế Hiệp hội Bệnh Alzheimer năm 2022 ở San Diego. Hơn một nửa số người tham gia nghiên cứu là phụ nữ, người da trắng hoặc có trình độ đại học, trong khi độ tuổi trung bình là 51.

Kiểm tra nhận thức bao gồm việc nhớ từ vựng ngay lập tức và sau một khoảng thời gian, nhận dạng từ, nói trôi chảy. Nó được thực hiện vào thời điểm bắt đầu và kết thúc nghiên cứu. Những người tham gia cũng trả lời về chế độ ăn uống của họ.

Thực phẩm siêu chế biến thường bao gồm hương liệu, chất tạo màu, chất nhũ hóa và các chất phụ gia mỹ phẩm khác. Ảnh: Tkvco.

TS Claudia Suemoto - trợ lý giáo sư về khoa Lão khoa tại trường Y Đại học São Paulo , đồng tác giả nghiên cứu trên - cho biết ở Brazil, thực phẩm siêu chế biến chiếm 25% đến 30% tổng lượng calo người dân hấp thụ. Con số này ở Mỹ là 58% và 56,8% đối với Anh, 48% tại Canada.

Đồng tác giả Natalia Gonçalves - nhà nghiên cứu tại khoa Bệnh học, trường Y Đại học São Paulo - nói thêm những người tiêu thụ hơn 20% lượng calo hàng ngày từ thực phẩm chế biến sẵn suy giảm nhận thức nhanh hơn 28% và suy giảm chức năng điều hành nhanh hơn 25% so với những người ăn ít hơn 20% calo từ loại thực phẩm này.

Đối với một người ăn 2.000 calo mỗi ngày, 20% sẽ bằng 400 calo hoặc hơn. Trong khi đó, chỉ phần ăn với khoai tây chiên, bánh mỳ kẹp pho mát thông thường đã chứa đến 530 calo.

"Mọi người cần hiểu họ nên nấu ăn nhiều hơn và tự chuẩn bị thức ăn cho mình. Mọi người thường nói họ không có thời gian nhưng thực sự việc này không mất nhiều thời gian như vậy", bà Suemoto nói.

Bà nhấn mạnh điều này đáng giá vì nó giúp con người bảo vệ trái tim, não bộ khỏi chứng mất trí nhớ, bệnh Alzheimer.