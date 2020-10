Thực phẩm phụ nữ mang thai cần tránh

Trứng sống: Phụ nữ mang thai cần tránh ăn trứng sống vì chúng có thể bị nhiễm khuẩn salmonella. Các triệu chứng nhiễm khuẩn salmonella bao gồm sốt, buồn nôn, nôn, co thắt dạ dày và tiêu chảy. Tuy nhiên, trong những trường hợp nặng, tình trạng này có thể gây co thắt tử cung, dẫn đến sinh non hoặc thai chết lưu. Ảnh: Shape.