Thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể sau kỳ nghỉ dài

Chanh: Đây là thực phẩm phổ biến của nhiều chế độ ăn kiêng, giải độc. Lý do là chanh chứa nhiều vitamin C, chống oxy hóa, rất tốt cho da và ngăn ngừa các gốc tự do gây bệnh. Ngoài ra, trái cây họ cam quýt giúp kiềm hóa cơ thể, có nghĩa là nó giúp khôi phục sự cân bằng độ pH của cơ thể, có lợi cho hệ thống miễn dịch. Bạn hãy thử bắt đầu ngày mới với cốc nước ấm và một lát chanh để giúp thải độc và làm sạch hệ thống cơ thể. Ảnh: Goodhousekeeping.