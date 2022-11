Thực phẩm giúp người gặp vấn đề về tim mạch sống lâu hơn

Bổ sung axit béo omega-3 có nguồn gốc thực vật vào chế độ ăn uống giúp giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm, cải thiện đáng kể vấn đề tim mạch.

Bệnh tim mạch là nguyên nhân chính gây tử vong ở Mỹ. Ảnh: Allhealhealthcare.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, gần 1/2 số người trưởng thành ở Mỹ phải đối mặt với bệnh tim mạch. CDC Mỹ lưu ý bệnh tim mạch là nguyên nhân chính gây tử vong ở nước này. Với những thống kê báo động trên, việc chủ động bảo vệ sức khỏe tim mạch là vấn đề cần quan tâm.

Nghiên cứu gần đây cho thấy việc bổ sung nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật vào chế độ ăn uống, nhất là những thực phẩm giàu axit béo omega-3 có thể là chìa khóa để tăng tuổi thọ cho những người gặp vấn đề tim mạch.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Journal of the American College of Cardiology, Tiến sĩ Aleix Sala-Vila cùng cộng sự đã xem xét dữ liệu được thu thập từ 905 người có độ tuổi trung bình 67. Tất cả đều là bệnh nhân suy tim hoặc có các vấn đề tim mạch xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận mức độ axit alpha-linolenic (ALA) trong cơ thể bệnh nhân. ALA là chất tự nhiên trong cơ thể có tác dụng chống oxy hóa cực mạnh, bảo vệ thành mạch máu khỏi tác động của các gốc tự do. Chúng cũng là axit béo omega-3 phổ biến nhất mà bạn có thể bổ sung từ thực phẩm giàu axit béo omega-3.

Một cuộc theo dõi đã được thực hiện với các bệnh nhân trong 2,4 năm sau đó. Kết quả cho thấy 140 bệnh nhân tử vong do mọi nguyên nhân, 85 bệnh nhân tử vong liên quan đến tim mạch.

Sau khi so sánh nhiều bệnh nhân có mức ALA khác nhau, các nhà nghiên cứu kết luận những người có mức ALA cao có nguy cơ suy tim hoặc tử vong do các vấn đề tim mạch thấp hơn.

“Chúng tôi đã thêm một số thực phẩm giàu ALA như quả óc chó trong chế độ ăn uống của bất kỳ bệnh nhân nào, cho dù họ có chứng suy tim hay không và nhận được kết quả là ALA có lợi ích với tim mạch, bên cạnh tác dụng đối với suy tim”, TS Sala -Vila nói

Bà Blair Persyn - chuyên gia dinh dưỡng của Eat This, Not That - nhận định ALA và axit béo omega-3 giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tim thông qua tác dụng của chúng đối với chứng viêm.

"Các loại hạt như óc chó, hạt gai dầu, hạt chia và hạt lanh không chỉ chứa axit béo omega-3 có nguồn gốc thực vật mà còn chứa chất chống oxy hóa, cả hai đều giúp chống lại chứng viêm", bà Persyn nói.

Để đưa ALA vào cơ thể, bà Persyn gợi ý bạn có thể thêm nhiều loại hạt vào chế độ ăn uống như dùng chung với salad, sinh tố hoặc làm bơ thực vật.