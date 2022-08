Thực phẩm giúp bạn cảm thấy no lâu hơn

Sữa chua Hy Lạp: Loại sữa chua này có hàm lượng protein cao hơn nhiều so với loại thông thường và do đó giúp bạn no lâu hơn. Điều quan trọng là bạn nên chọn các loại có ít đường bổ sung. Thêm trái cây như đào, mâm xôi, việt quất hoặc dâu tây để tăng hương vị, đồng thời chúng cũng giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ. Ảnh: CNN.