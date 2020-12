Thực phẩm giảm cân Việt sản xuất theo phương pháp GM Diet từ Mỹ

Các chuyên gia của CTCP Dược phẩm Lofica vừa công bố sản xuất thành công thực phẩm chức năng (TPCN) dạng bột ứng dụng công nghệ GM Diet của Mỹ, giúp người dùng giảm cân an toàn.

Các chuyên gia của CTCP Dược phẩm Lofica đã nghiên cứu công dụng của quả bứa (tên khoa học là garcinia cambogia) trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Với hàm lượng hoạt chất acid hydroxycitric (HCA) cao, quả bứa giúp giảm tải quá trình chuyển hóa đường thành chất béo trong cơ thể, hỗ trợ giảm kích thước các tế bào mỡ.

Bên cạnh đó, chất enzyme citrate lyase trong quả bứa còn giúp ức chế quá trình tổng hợp chất béo. Quả bứa đáp ứng những yêu cầu về chất lượng, độ an toàn cho sức khỏe cũng như hiệu quả sau khi sử dụng, giúp loại bỏ tình trạng giảm cân "giả" do mất nước của nhiều TPCN hiện tại.

Quả bứa - thành phần chính có trong TPCN GM Diet.

GM Diet là phương pháp giảm cân của Tập đoàn GM (Mỹ), chủ yếu dựa trên chế độ ăn uống khắc nghiệt và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt để đạt hiệu quả. Được sản xuất theo phương pháp của Mỹ, TPCN GM Diet với thành phần chính đến từ quả bứa có tác dụng hỗ trợ tăng cảm giác no, giảm hấp thu chất béo, hỗ trợ bổ sung chế độ ăn cho người muốn giảm béo. Người muốn giảm cân có thể uống một cốc GM Diet mỗi sáng, kết hợp chế độ ăn uống tập luyện theo phác đồ từ các chuyên gia.

Là một trong những người đầu tiên thử nghiệm sản phẩm, Hoa hậu Mai Phương Thuý cho biết: “Đây là phương pháp giảm cân an toàn, không sụt cân nhanh chóng, không phải tình trạng cân giảm nhưng mỡ còn nguyên như những liệu pháp khác”.

Nàng hậu cũng cho biết vị của GM Diet dễ uống, an toàn do được sản xuất bởi các nhà máy tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn GMP (chứng nhận của WHO cho những nhà máy sản xuất sản phẩm chất lượng và an toàn).

Hoa hậu Mai Phương Thúy tin dùng GM Diet.

Ca sĩ Hương Giang cũng là người nghiêm ngặt trong lựa chọn phương pháp giảm cân. Cô cho biết bản thân đã sử dụng nhiều loại thuốc tiêm, thuốc uống hormone nên lựa chọn sản phẩm giảm cân rất cẩn trọng.

Hương Giang tin tưởng GM Diet bởi độ an toàn.

Các chuyên gia tại Mỹ cũng đánh giá cao hiệu quả của thực phẩm giảm cân GM Diet dạng bột. Theo đó, bản chất TPCN là giúp cải thiện và duy trì sức khoẻ của người dùng, vì thế phải đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, thị trường hiện có nhiều sản phẩm gắn mác TPCN hỗ trợ giảm cân nhưng lại hoạt động trên cơ chế làm mất nước của cơ thể, dẫn đến hiện tượng xuống cân giả.

GM Diet có thành phần tự nhiên, hỗ trợ giảm hấp thu chất béo một cách hiệu quả. Đó là điểm khác biệt của GM Diet so với các TPCN khác, được vị chuyên gia này đánh giá cao.