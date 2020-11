Thực nghiệm hiện trường vụ cụ bà 79 tuổi bị sát hại

Nữ nghi phạm sát hại cụ bà để cướp 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng được đưa đến hiện trường thực nghiệm, dưới sự bảo vệ của gần 100 cảnh sát.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Long An phối hợp VKSND tỉnh, Công an huyện Đức Hòa đưa nghi phạm Huỳnh Thị Điệp (39 tuổi) đến căn nhà ở xã An Ninh Tây, để thực nghiệm hiện trường vụ án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân trong vụ án là cụ Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi).

Từ 7h, gần 100 cán bộ cảnh sát có mặt tại nơi phát hiện thi thể cụ Khuôn, bảo vệ an ninh cho buổi thực nghiệm.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi buổi thực nghiệm vụ án. Ảnh: A.L.

Hàng trăm người dân từ các nơi tập trung về đây để theo dõi buổi thực nghiệm. "Tôi muốn pháp luật phải xử nghiêm người phụ nữ này với tội ác mà bà ta đã gây ra", một người dân địa phương nói.

Quá trình thực hiện diễn ra dưới sự bảo vệ nghiêm của cơ quan chức năng. Đến hơn 13h, nữ hung thủ được công an đưa lên xe chuyên dụng rời đi.

Trước đó, chiều 28/10, bà Điệp gọi cụ Khuôn đến nhà để trả nợ số tiền 10 triệu đồng. Nạn nhân mang theo túi xách chứa 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng rồi mất tích từ hôm đó.

Ngày 6/11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể cụ Khuôn trong bao tải ở nhà vệ sinh bà Điệp.

Ngày 12/11, Điệp bị Công an tỉnh Long An bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Điệp khai sát hại cụ Khuôn vì mượn nạn nhân 10 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Ngoài ra, khi thấy cụ bà mang theo nhiều tài sản, bị can đã chiếm đoạt.