Thực hư việc Tom Holland bị truy đuổi khi đang quay phim

Daily Mail đưa tin trong buổi ghi hình cho "The Crowded Room" ở thành phố New York (Mỹ), Tom Holland đã bị nhân viên an ninh đuổi theo khi đang chạy quanh khu Rockefeller Center.

Trong video do paparazzi ghi lại, Holland để tóc luộm thuộm, vẻ mặt hớt hải, tay cầm thiết bị màu xanh lá cây phát sáng. Daily Mail không viết rõ tại sao nam diễn viên bị hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ truy đuổi.

Tuy nhiên, theo Deadline, việc diễn viên 26 tuổi tháo chạy trên phố thực ra chỉ là cảnh phim. Một số báo đưa tin không rõ ràng khiến độc giả suy đoán theo hướng tiêu cực.

Cảnh Holland bị hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ truy đuổi. Ảnh: Daily Mail.

The Crowded Room là phim truyền hình dài tập lấy cảm hứng từ tiểu thuyết phi hư cấu The Minds of Billy Milligan của Daniel Keyes và dựa trên cuộc đời của nhà văn Akiva Goldsman, nội dung xoay quanh câu chuyện đầy cảm hứng của những người chiến đấu với bệnh tâm thần và học cách sống với nó.

Phần đầu tiên gồm 10 tập sắp ra mắt trên Apple TV+, chủ yếu kể về Danny Sullivan - người đầu tiên được tuyên trắng án do mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Tom Holland thể hiện nhân vật này.

Diễn viên Emmy Rossum thủ vai Candy, mẹ của Danny Sullivan, và Amanda Seyfried sẽ hóa thân nhà tâm lý học lâm sàng Rya. Phim còn có sự tham gia của Sasha Lane, Christopher Abbott, Emma Laird, Jason Isaacs...

Tom Holland trong buổi quay hình cho series The Crowded Room. Ảnh: GC Images.

The Crowded Room là dự án mới nhất Tom Holland góp mặt sau thành công của Spider-Man: No Way Home và tác phẩm gây tranh cãi Uncharted. Tại MTV Movie & TV Awards hồi tháng 6, anh được vinh danh nhiều lần khi Spider-Man: No Way Home áp đảo các hạng mục điện ảnh.

Cụ thể, Holland giành giải Diễn xuất xuất sắc trong phim điện ảnh còn Zendaya được trao cúp cho Diễn xuất xuất sắc trong phim truyền hình. Bom tấn Spider-Man: No Way Home với Holland trong vai chính thắng giải Phim điện ảnh xuất sắc và Euphoria của Zendaya giành giải thưởng tương tự, nhưng cho phim truyền hình.