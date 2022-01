Thực hư tin Brad Pitt hẹn hò ca sĩ kém 23 tuổi

Lykke Li - giọng ca sinh năm 1986 người Thụy Điển - là phụ nữ tiếp theo vướng tin hẹn hò tài tử Brad Pitt.

Chia sẻ với People ngày 27/1, người thân cận của Brad Pitt phủ nhận tin nam diễn viên đang yêu ca sĩ Lykke Li. "Giữa họ chỉ có tình cảm bạn bè. Lykke là thành viên của nhóm bạn yêu nghệ thuật mà Brad thích chơi cùng", người này nói.

Ngôi sao lưỡng tính Alia Shawkat cũng là thành viên của nhóm này. Do vậy, cô vướng tin đồn hẹn hò tài tử Hollywood. Trả lời The New Yorker ngày 11/1, Shawkat khẳng định quan hệ với Pitt là trong sáng.

Lykke Li là cô gái tiếp theo vướng tin hẹn hò Brad Pitt. Ảnh: Cosmopolitan.

"Anh ấy thích giao thiệp với bạn nữ. Brad vẫn giữ liên lạc với Nicole Poturalski", nguồn tin nói thêm. Poturalski là một trong những người đẹp được paparazzi trông thấy đi chơi cùng Pitt hậu chia tay Angelina Jolie.

Ngày 26/1, The Sun khẳng định sao Once Upon a Time in Hollywood và giọng ca Thụy Điển Lykke Li đang yêu nhau. Nguồn tin nói cơ ngơi của Pitt gần nhà Li ở Los Angeles, chỉ mất 3 phút lái xe là có thể gặp được nhau.

"Bởi vậy hai ngôi sao dễ dàng qua lại mà không bị các tay săn ảnh phát hiện. Điều này thật sự hoàn hảo với Brad. Họ sống gần nhau nên Brad tránh được sự chú ý của mọi người", The Sun cho biết.

Tin Pitt và Li hẹn hò rộ lên vào giữa năm 2021. Hồi tuần trước, cả hai cùng đi ăn tối tại nhà hàng pizza, mì Italy ở Hollywood - theo tiết lộ của Deuxmoi, kênh chuyên theo dõi người nổi tiếng.

Có ít nhất 4 phụ nữ được nhắc đến cùng Brad Pitt sau chia tay minh tinh Maleficent. Tuy nhiên, anh khẳng định với New York Times: "Tôi không chủ động tìm kiếm thông tin về mình trên báo. Họ cứ gán ghép tôi với cô này, cô kia trong suốt ba năm qua. Nhưng tôi khẳng định tất cả không đúng sự thật".

Trong khi đó, Angelina Jolie cho thấy hàng loạt dấu hiệu hẹn hò The Weeknd. Nam ca sĩ thường xuyên đi ăn riêng cùng đàn chị. Truyền thông Hollywood còn chỉ ra những ca từ trong album mới của The Weeknd nhắc đến Jolie.

Có đoạn hát: "Người yêu mới của tôi là ngôi sao điện ảnh. Tôi yêu cô ấy và khiến cô ấy hét lên như Neve Campbell. Nụ cười ấy làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ trầm cảm. Là vì em, ngôi sao điện ảnh".