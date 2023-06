Thực hư thông tin dùng điều hòa dễ đột quỵ, hỏng xương khớp

Theo chuyên gia, đột quỵ, tử vong, liệt dây thần kinh số 7, viêm mũi, họng, khô da, hỏng xương khớp… khi sử dụng điều hòa là những quan điểm chưa đúng.

Sử dụng điều hòa liên tục, gió lạnh thổi vào gáy, cổ, các khớp tay chân sẽ khiến xương khớp bị thoái hóa nghiêm trọng, đau nhức… là thông tin được chia sẻ trên nhiều diễn đàn những ngày gần đây.

Xương khớp đau nhức, thoái hóa do dùng điều hòa

Mới đây, đoạn clip của cô gái kể lại chuyện mình bị liệt dây thần kinh số 7 khiến cư dân mạng chú ý. Cô cho biết do mình tắm đêm rồi bước ra nằm phòng điều hòa luôn. Dù cô vẫn tắm bằng nước ấm nhưng sau khi ngủ dậy thì bị như vậy. Chủ nhân đoạn clip này là Trần Thị Thảo Trang (28 tuổi, nickname Trang Tes, đang sinh sống ở Hà Nội). Cô cho biết mình làm clip này là để cảnh tỉnh mọi người khi sử dụng điều hòa.

Thực tế, chúng ta đang trải qua một mùa hè nắng nóng kéo dài và khốc liệt. Điều hòa dần trở thành thiết bị thiết yếu trong gia đình để vượt qua những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, liên tiếp các bài báo cảnh báo về nguy cơ điều hòa gây hại cho sức khỏe. Một số cảnh báo là sử dụng điều hòa có thể gây đột quỵ, liệt dây thần kinh số 7. Điều hòa là nguyên nhân dẫn đến viêm xương khớp ở người sử dụng. Trẻ em ho, sổ mũi, viêm họng khi nằm điều hòa… Thông tin này gây hoang mang cho người sử dụng. Sự thật thế nào?

Sử dụng điều hòa đúng cách tốt cho sức khỏe.

GS.TS Nguyễn Đức Lợi, Viện Khoa học và Công nghệ Nhiệt lạnh, khẳng định điều hòa rất tốt cho sức khỏe nếu sử dụng đúng cách. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nắng nóng, nhiệt độ cao rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Nhiệt độ quá cao làm con người dễ say nắng, mất nước, sốc nhiệt, có thể dẫn tới tử vong với trường hợp có tiền sử bệnh hô hấp, tim mạch mạn tính, tăng nguy cơ nhập viện với các bệnh nhân bị bệnh về hô hấp, đái tháo đường, thận mạn tính, tâm lý… WHO khuyến cáo người già, trẻ nhỏ, người có bệnh nền không được tiếp xúc nắng nóng kéo dài.

Điều hòa có tác dụng điều chỉnh nhiệt độ về ngưỡng dễ chịu cho người dùng và giảm thiểu các nguy cơ gây bệnh do nắng nóng. Tuy nhiên, không để nhiệt độ phòng quá lạnh, chênh lệch quá lớn so với nhiệt độ bên ngoài. Nhiệt độ phòng mùa hè tối ưu là 27-28 độ C, không chênh lệch quá 8-10 độ C so với nhiệt độ bên ngoài, không để gió lạnh thổi trực tiếp vào người…

"Cài đặt nhiệt độ và hướng gió đúng chắc chắn sẽ không gây hại cho sức khỏe. Điều hòa giúp nâng cao chất lượng không khí trong phòng và giảm các nguy cơ về hô hấp và dị ứng. Màng lọc không khí của điều hòa được thiết kế để lọc các bụi bẩn, vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng như lông chó mèo, phấn hoa…", GS.TS Nguyễn Đức Lợi cho biết.

Độ ẩm trong phòng điều hòa là tối ưu

Thầy thuốc ưu tú Phạm Hoàng Tùng, Học viện Dị ứng, hen suyễn và miễn dịch Hoa Kỳ, khuyến nghị những người có tiền sử dị ứng, miễn dịch kém, hen suyễn nên sinh hoạt trong môi trường điều hòa.

Độ ẩm tối ưu cho con người là 40-60%. Vùng độ ẩm tối ưu này giảm thiểu rủi ro đối với sức khỏe khỏi chất gây ô nhiễm sinh học và mầm bệnh như vi khuẩn, virus, nấm mốc, rệp, mạt…

Khi máy điều hòa chạy chiều lạnh, độ ẩm không khí sẽ tự động đạt ở mức 50-60%, đây là vùng độ ẩm lý tưởng cho sức khỏe. Nấm mốc và các vi khuẩn gây bệnh sẽ không phát triển trong môi trường lạnh và độ ẩm thấp. Các động vật như rắn, muỗi… sẽ tránh xa căn phòng của bạn.

"Sử dụng điều hòa đúng cách rất tốt cho sức khỏe con người, nhưng không được lạm dụng điều hòa để tiết kiệm điện năng", thầy thuốc ưu tú Phạm Hoàng Tùng nói.

Tuy nhiên, GS.TS Nguyễn Đức Lợi cảnh báo cần vệ sinh và bảo dưỡng điều hòa thường xuyên để khuông lọc không khí được hoạt động tốt nhất. Công việc vệ sinh này nhất thiết phải do thợ có chuyên môn thực hiện.

Lắp đặt điều hòa cũng rất quan trọng. Dàn nóng phải lắp chỗ thoáng mát và đặc biệt không nên quay về hướng tây vì khi đó nhiệt độ dàn nóng cao, máy điều hòa làm lạnh sẽ kém và tiêu hao điện năng nhiều hơn. Vị trí dàn nóng và lạnh không nên cách nhau xa quá. Vì càng xa, việc làm lạnh của máy càng kém đồng thời cũng tiêu tốn điện năng nhiều hơn.

Khi sử dụng điều hòa, để tiết kiệm điện, cần chú ý đặt nhiệt độ điều hòa phù hợp yêu cầu của mỗi người nhưng phải chú ý không đặt nhiệt độ thấp quá. Vì nhiệt độ càng thấp, điện năng tiêu hao càng cao.

Đặc biệt, khi đặt nhiệt độ điều hòa cũng phải chú ý đến điều kiện vệ sinh cho người sử dụng. Nhiệt độ trong phòng điều hòa và bên ngoài không chênh lệch nhau quá 10 độ C vì từ phòng lạnh ra ngoài chỗ nóng, con người dễ bị cảm.

Điều hòa gia dụng là thiết bị bắt buộc phải dán nhãn sao năng lượng. Bộ Công thương đã quy định có 5 cấp năng lượng từ 1 đến 5 sao. Khi mua điều hòa sẽ thấy nhãn năng lượng dán trên bề mặt của dàn lạnh. Nên chọn máy càng nhiều sao thì càng tiết kiệm năng lượng và nếu đọc kỹ có thể so sánh trị số hiệu suất năng lượng ở trên nhãn. Cùng số sao như nhau nhưng trị số đó càng lớn càng tốt.

GS Nguyễn Đức Lợi cho biết theo như các hãng quảng cáo, máy điều hòa có thể có những đặc tính riêng. Ví dụ: máy có khả năng diệt khuẩn, khử mùi rồi máy điều hòa thông minh có khả năng kết nối điện thoại... Tuy nhiên, những thông tin này không quyết định đến chất lượng của máy điều hòa.