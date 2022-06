Thực hư Song Kang và Han So Hee yêu nhau

Hình ảnh được cho là chụp Song Kang và Han So Hee dạo phố đang lan truyền trên mạng xã hội. Khán giả tiếp tục bàn tán về việc hai ngôi sao hẹn hò.

Ngày 19/6, tờ Mydaily đưa tin Song Kang và Han So Hee vướng nghi vấn hẹn hò. Tin hai ngôi sao yêu nhau râm ran mạng xã hội từ lâu. Mới đây, thông tin này một lần nữa gây xôn xao. Tin đồn bắt nguồn từ tấm ảnh được cho là chụp Han So Hee và Song Kang đăng ngày 18/6. Trong hình, một người đàn ông và phụ nữ mặc đồ đen, đeo khẩu trang và đang đứng ở đường phố.

Người đăng bức hình đã gắn hashtag Song Kang và Han So Hee khiến người hâm mộ để lại vô số bình luận. "Han So Hee và Song Kang thực sự đang hẹn hò sao?", "Tôi thấy họ rất đẹp đôi", "Nếu họ hẹn hò thì thật tuyệt vời. Tôi thích họ từ khi hai người đóng phim chung", khán giả bình luận.

Hình ảnh làm dấy lên tin Song Kang và Han So Hee hẹn hò.

Tuy nhiên, danh tính người đàn ông trong hình nhanh chóng lộ diện. Anh là diễn viên Moon Sang Min, không phải Song Kang. Moon Sang Min và Han So Hee gặp nhau khi họ cùng tham dự bữa tiệc của đoàn phim My Name. Chính Moon Sang Min lên tiếng đính chính.

Han So Hee và Song Kang cùng sinh năm 1994. Họ cùng hợp tác trong phim Nevertheless lên sóng năm 2021. Trong phim, hai nhân vật của Song Kang và Han So Hee có nhiều cảnh lãng mạn, ngọt ngào.

Đặc biệt, ở hậu trường của bộ phim, hai diễn viên thường dành cho nhau cử chỉ thân mật, tình cảm làm dấy lên tin hẹn hò. Thậm chí khi quay một cảnh, đạo diễn đã hô “cắt” vì Han So Hee thể hiện quá rõ sự yêu thích với Song Kang. Sau khi Nevertheless kết thúc, nhiều người hâm mộ mong đợi hai ngôi sao tái hợp hoặc thậm chí hẹn hò ngoài đời.