Thực hư đề Toán của trường THPT chuyên Ngoại ngữ bị in thiếu

Trên mạng xã hội, một số phụ huynh cho hay thí sinh dự thi vào trường THPT chuyên Ngoại ngữ phản ánh đề môn Toán bị in thiếu, nhà trường thu lại và đẩy môn Ngữ văn lên thi trước.

TS Nguyễn Xuân Long, Phó hiệu trưởng ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho biết theo thông báo, sáng nay, thí sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Ngoại ngữ thi đánh giá năng lực, lần lượt các môn Ngoại ngữ, Toán, Ngữ Văn.

Thí sinh được kiểm tra nhiệt độ khi dự thi ở Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong.

Sau khi kết thúc môn Ngoại ngữ, đến môn Toán, các phòng thi phát hiện phiếu trả lời trắc nghiệm bị thiếu một dòng so với phiếu trả lời gốc.

TS Xuân Long lý giải có thể do khi in bằng máy in siêu tốc nên có lỗi này. Ngay sau đó, hội đồng thi quyết định thu lại phiếu trả lời trắc nghiệm để in lại, đồng thời, chuyển môn Ngữ văn lên thi trước.

Như vậy, TS Nguyễn Xuân Long khẳng định phiếu trả lời trắc nghiệm môn Toán bị thiếu dòng, tức thiếu câu trả lời chứ không phải đề thi môn Toán của trường THPT chuyên Ngoại ngữ bị in thiếu.

Ông cũng cho hay việc chuyển môn Ngữ văn lên thi trước môn Toán không ảnh hưởng quyền lợi của thí sinh. Nhà trường đảm bảo thời gian làm bài các môn thi của thí sinh không thay đổi.

Do quá trình đưa môn Ngữ văn lên thi trước khiến thời gian thi chậm 15 phút, các thí sinh cũng được thu bài chậm 15 phút so với dự kiến.

Năm nay, 3.486 thí sinh đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên Ngoại ngữ, số thí sinh đến dự thi sáng nay đạt trên 91%.

Trong đó, khối chuyên Anh có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 1.804 hồ sơ. Với số chỉ tiêu của hệ chuyên và chuyên có học bổng là 175, tỷ lệ “chọi” của khối chuyên Anh xấp xỉ 1/10,3.