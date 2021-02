Thực đơn trong 'Đại tiệc Baron' hút game thủ

Sau hai tập phát sóng, gameshow thực tế “Đại tiệc Baron” khép lại với không ít tràng cười sảng khoái và dấu ấn xoay quanh nền ẩm thực Việt.

Đại tiệc Baron là gameshow thực tế đầu tiên do tựa game Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến tổ chức tại Việt Nam, với ý tưởng mang quái vật Baron trong game ra đời thực. Trong chương trình, khán giả có dịp gặp gỡ những gương mặt quen thuộc của cộng đồng game thủ. Chị Ca Nô - Lê Nhân làm người dẫn dắt chương trình, sát cánh cùng “siêu mẫu đầu bếp” Hoàng Long. Các thí sinh gồm cặp đôi Minh Nghi - Bomman, hai streamer dí dỏm Bé Chanh và Mimosa, một số bạn trẻ mong muốn thưởng thức các món từ thịt Baron.

Khi đến gameshow, khách mời chia thành hai đội để tham gia nhiều thử thách tuy cam go và không kém phần vui nhộn. Qua mỗi vòng, đội chơi thắng cuộc giành phần thưởng là những món đặc sản Việt Nam làm từ thịt quái vật Baron, do đầu bếp Hoàng Long tìm nguyên liệu và chế biến. Với nhiều yếu tố hấp dẫn, hai tập của Đại tiệc Baron thu hút gần 400.000 lượt xem, hàng trăm lượt bình luận ủng hộ trong một tuần.

Ở tập một, người xem được nhiều phen cười sảng khoái sau những pha thị uy từ chị Ca Nô. Cùng với đó, Minh Nghi tiết lộ đầu tư thương vụ Bomman, còn “giáo chủ” Mimosa buông câu “chất lừ”. Tập kế tiếp không có cơn địa chấn nào, nhưng Bé Chanh trở thành điểm nhấn với màn tấu hài duyên dáng, làm phần thi sôi nổi, gay cấn. Qua bốn phần, hai đội chơi có dịp thể hiện kiến thức, kỹ năng về Tốc Chiến.

Bên cạnh lời khen dành cho diễn biến gameshow và thí sinh, những món ăn làm từ Baron góp phần quan trọng xây dựng “đại tiệc”. Người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi thịt Baron được biến tấu đa dạng, lồng ghép qua đặc sản Việt Nam như bánh cuốn, phở, kem và bún Baron nướng, Baron sốt chua ngọt. Hơn nữa, gameshow giới thiệu quy trình chế biến món ăn từ Baron dí dỏm, nguyên liệu sưu tầm từ vùng đất Runeterra của thế giới Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến, bên cạnh thành phần chính là thịt của quái vật Baron.

Trong đó, bánh cuốn Baron làm từ bột gạo do hai vị tướng Corki và Kennen trồng, cộng thêm nước mắm chiết xuất từ chú Cua kỳ cục. Món bún Baron nướng phải chọn đúng bún tươi của xứ Demacia danh tiếng, rau do Lulu thu hoạch. Đặc biệt, da Baron làm chả giò do tướng Nasus phơi 7749 ngày dưới sa mạc Shurima.

Với Baron sốt chua ngọt, thành phần có cả lòng trắng trứng rồng lửa và sốt cà chua làm từ cà của tướng Teemo trồng. Trong khi bánh phở lấy ở bệ đá, kem Baron lại làm từ sữa bò do tướng Alistar nuôi. Các đội chơi sau khi thưởng thức đều khen ngon.

Qua gameshow Đại tiệc Baron, Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến mang đến cho khán giả kiến thức bổ ích về tựa game, tiếng cười sảng khoái chào xuân về. Đồng thời, đây là cách quảng bá hình ảnh ẩm thực Việt Nam từ ý tưởng táo bạo đưa Baron ra đời thực.

