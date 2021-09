Thực đơn salad 7 ngày ăn không chán

Việc ăn rau sẽ trở nên dễ dàng, đơn giản hơn nhiều với một món salad hấp dẫn.

Salad là món ăn tốt cho sức khoẻ, phù hợp với những người muốn eat clean hay giảm cân. Zing chia sẻ trải nghiệm tự làm salad tại nhà của Lê Hải Linh (Marketing Manager ở Hà Nội).

Salad giúp việc ăn rau trở nên bớt nhàm chán. Chất xơ từ rau xanh sẽ giúp ngăn ngừa bệnh béo phì, tiểu đường. Nó còn giúp cho việc tiêu hoá trở nên dễ dàng hơn.

Ngoài chất xơ, rau trong salad thường là rau ăn sống nên cũng giúp bạn hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, C, Kali... Ăn rau sống tạo cảm giác no nhanh hơn so với ăn rau củ nấu chín.

Đặc biệt, việc ăn nhiều rau trong salad cũng góp phần giảm lượng calories nạp vào cơ thể. Vì thế, nó sẽ hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảm cân.



Chuẩn bị và bảo quản nguyên liệu

Tôi thường mua rau xà lách, cải bó xôi, cải xoăn, bắp cải, súp lơ, dưa chuột, cà rốt, cà chua bi, ớt chuông và khoai lang để làm salad.

Tôi bảo quản rau lá trong hộp Tupperware rồi để ngăn mát. Muốn hỗ trợ cho việc bảo quản tốt hơn, bạn nên lót một lớp giấy nấu ăn dưới đáy hộp và trước khi đóng hộp. Giấy sẽ thấm hút nước đọng vào rau, giúp rau tươi lâu hơn.

Các loại củ như cà rốt, dưa chuột, cà chua bi, ớt chuông được cho vào túi bảo quản thực phẩm và để ngăn chứa rau trong tủ lạnh. Muốn bảo quản cà rốt lâu hơn, các bạn có thể gọt vỏ thái sợi rồi cho vào hộp có nước và để trong tủ lạnh.

Tuy nhiên, bảo quản rau lâu quá cũng không tốt. Vậy nên, chúng ta nên mua vừa đủ. Ăn rau củ còn tươi là tốt nhất.



Để ăn salad ngon hơn

Cách để ăn salad mà không chán, nản chính là ăn những thứ mình thích. Ngoài ra, bạn hãy học cách chế biến những thứ mình không thích như ức gà, khoai lang… theo cách dễ ăn hơn.

Ví dụ, tôi không thích ớt chuông lắm, đặc biệt là khi ăn sống. Tuy nhiên, ớt chuông rất tốt cho sức khoẻ. Nó có nhiều chất dinh dưỡng như Vitamin A, B6, C và chất xơ. Sau khi thử nhiều loại, tôi thấy ớt chuông baby có vị dễ ăn nhất. Với ớt chuông thường, tôi sẽ nướng trước khi ăn để bớt vị hăng.

Nước sốt khiến salad ngon hơn nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến bạn không thể giảm cân. Có nhiều loại nước sốt chứa nhiều chất béo và đường. Khi bạn nạp nhiều nước sốt, bạn sẽ nạp nhiều calo hơn.

Thường tôi chỉ ăn khoảng từ 15 ml đến 30 ml nước sốt tuỳ loại. Các loại nước sốt nên có thành phần chính là giấm, chanh và thảo mộc.

Một số loại nước sốt bạn có thể thử:

Sốt dầu giấm: Trộn đều 1 thìa giấm, 3 thìa dầu oliu rồi thêm một chút muối.

Sốt giấm tỏi: Xay đều hỗn hợp gồm 3 củ tỏi bóc vỏ, 2 thìa dầu oliu, 1 thìa giấm và một chút muối. Có thể vắt thêm một chút chanh cho thơm. Nếu không thích vị cay nồng của tỏi thì có thể nướng qua tỏi trên chảo rồi mới bỏ vào xay.

Sốt sữa chua: Trộn đều ½ hộp sữa chua không đường, nửa quả chanh, 2 thìa dầu oliu, 1 chút mùi tây băm nhỏ, một ít muối và tiêu.

Sốt tương mè: Trộn đều 2 thìa xì dầu, 1 thìa đường, 1 thìa nhỏ dầu mè, hành và tỏi băm nhỏ, một ít vừng trắng. Có thể dùng đường ăn kiêng erythritol để hạn chế calo.

Với nước sốt đóng chai, tôi hay dùng nước sốt thảo mộc của Kuhne, nước sốt balsamic Kuhne, nước sốt mè rang Kewpie. Sốt Kewpie có lượng calo cao hơn Kuhne.



7 ngày ăn salad

1. Salad với rau mầm, trứng luộc, đậu gà, cà chua bi, dưa chuột, cà chua bi vàng, oliu đen

2. Salad với rau xà lách, trứng, cam, dưa chuột, nấm đùi gà, oliu

3. Salad với ức gà áp chảo, bơ, cà rốt, đậu gà, trứng, cà chua bi, oliu

4. Salad với ức gà, khoai lang, rau xà lách, kiwi

5. Salad ức gà, rong biển, cà chia bi, dưa chuột, trứng

6. Salad ức gà, xà lách, táo, khoai nghiền, hạnh nhân

7. Salad ức gà nướng phô mai, cà chua bi, khoai lang, ngô, oliu và cam, phô mai viên