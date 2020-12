Thuận An chuyển mình sang thành phố dịch vụ

Các nhà phân tích nhận định Thuận An đang chuyển mình từ mô hình thành phố công nghiệp sang dịch vụ.

Việc trở thành một trong những thủ phủ của Bình Dương tạo đà cho thị trường BĐS Thuận An bứt phá. Đó là đánh giá của các chuyên gia tại hội thảo “Giải mã sức nóng thị trường căn hộ Bình Dương”.

Trở thành trung tâm dịch vụ lớn của Bình Dương

Thuận An là trung tâm công nghiệp lớn, có quá trình phát triển lâu dài với Việt Nam nói chung và Bình Dương nói riêng. Năm 1995, KCN Việt Hương là KCN tư nhân đầu tiên của Việt Nam được khởi công tại Thuận An với quy mô hơn 300 ha. KCN Việt Nam - Singapore (VSIP 1) quy mô hơn 2.500 ha có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên được triển khai tại đây vào năm 1996. 5 khu công nghiệp quy mô lớn khác cũng được triển khai, đưa Thuận An thành một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu Bình Dương.

Đầu tháng 8, đại hội đại biểu đảng bộ TP Thuận An khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua nghị quyết với mục tiêu đưa Thuận An trở thành đô thị loại I vào năm 2025.

Hiện tại, Thuận An sở hữu cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh với 2 TTTM lớn là AEON Mall (hơn 7 ha) và Lotte Mart (2,1 ha), sân golf Sông Bé, bệnh viện quốc tế Becamex.

Thành phố Thuận An là trung tâm dịch vụ của Bình Dương.

Chưa kể, UBND Bình Dương đầu tư gần 10.000 tỷ đồng vào Thuận An để mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ Lái Thiêu đến Thủ Dầu Một, nâng cấp 18 tuyến đường giao thông huyết mạch và đồng bộ hệ thống hạ tầng toàn thành phố. Theo quy hoạch đến năm 2030, khu vực này sẽ thành trung tâm dịch vụ, tài chính của Thuận An. Định hướng quy hoạch đô thị dịch vụ tạo làn sóng bùng nổ cho thị trường bất động sản Thuận An.

Thị trường bất động sản phát triển

Tại hội thảo “Giải mã sức nóng thị trường căn hộ Bình Dương”, các nhà phân tích nhận định, xu hướng phát triển của Thuận An giống nhiều thành phố công nghiệp trên thế giới, au khi phát triển công nghiệp sẽ chuyển mình phát triển thành đô thị dịch vụ.

Với tình hình khan hiếm quỹ đất hiện nay, việc tiếp tục định hướng phát triển Thuận An theo mô hình trung tâm công nghiệp khó tạo bước phát triển cho thành phố. Vì vậy, việc Thuận An trở thành trung tâm dịch vụ tài chính - thương mại lớn nhất Bình Dương sẽ thu hút lượng lớn chuyên gia về sinh sống, tạo đà cho thị trường bất động sản phát triển.

Năm nay, Thuận An thu hút nhiều ông lớn bất động sản đầu tư. Theo báo cáo của CBRE, nguồn cung căn hộ của Thuận An năm nay chiếm hơn 70% tổng nguồn cung của toàn thị trường bất động sản Bình Dương.

Phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City do Phát Đạt làm chủ đầu tư và phát triển, Tập đoàn Danh Khôi làm đơn vị hợp tác đầu tư.

Không chỉ tăng trưởng về số lượng, thị trường bất động sản Thuận An còn ghi nhận sự chuyển mình rõ rệt về chất lượng khi xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn. Nhiều dự án được đầu tư tiện ích đồng bộ với các khu vui chơi giải trí, tiện ích cho trẻ em, người lớn, trung tâm thương mại, trường học các cấp, hệ thống nhà hàng phục vụ ăn uống, cà phê, gym, spa...

Nổi bật với xu hướng phát triển all-in-one (tất cả trong một) tại Bình Dương là dự án phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City, tọa lạc tại mặt tiền quốc lộ 13. Dự án có quy mô 8 tòa tháp cao 40 tầng, được thổi hồn bởi kiến trúc sư Mark Edwards Butler - tác giả của công trình Water Cube tại Thế vận hội Bắc Kinh (2008). Astral City kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của " Bình Dương.

Astral City sở hữu không gian sống quốc tế với nhiều tiện ích cao cấp, như hệ thống trung tâm thương mại và cinema hiện đại ôm trọn 300 m mặt tiền quốc lộ 13; tuyến phố shopping - ẩm thực - giải trí kết hợp suối nhiệt đới trung tâm dự án dài 300 m lấy cảm hứng từ suối Cheonggye (Hàn Quốc); 2 công viên trung tâm cùng tổ hợp vui chơi trẻ em 2.000 m2; 6 hồ bơi vô cực và vườn trên không, yoga, spa; sảnh đón 5 sao... Dự án được quản lý và vận hành bởi thương hiệu CBRE.

Gần 1.500 khách hàng tham dự lễ giới thiệu tòa tháp đầu tiên của Astral City.

Theo DKRA Vietnam - tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án, Astral City triển khai chính sách ưu đãi thanh toán 30% đến khi nhận nhà. Trong đó, khách hàng thanh toán 15% giá trị sản phẩm trong đợt đầu và 5% mỗi 6 tháng tiếp theo. 70% giá trị sản phẩm được ngân hàng VP Bank hỗ trợ tài chính trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng. Chương trình này giúp khách hàng giảm áp lực tài chính.

Ngày 28/11, Astral City chính thức giới thiệu toà tháp đầu tiên The Sirius, thu hút gần 1.500 khách hàng tham dự.