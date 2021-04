Thuận An chuẩn bị giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13, BĐS tăng nhiệt

Thuận An định hướng trở thành thành phố thông minh - đô thị loại I trong giai đoạn 2021-2025, bắt đầu từ việc chuẩn bị cơ sở hạ tầng hiện đại mở đường cho sự phát triển.

Năm nay, kế hoạch đầu tư công của toàn tỉnh Bình Dương là 3.240 tỷ đồng , trong đó Thủ Dầu Một khoảng 572 tỷ đồng , Thuận An 519 tỷ đồng và Dĩ An 428 tỷ đồng . Được lên kế hoạch đầu tư công lớn thứ hai toàn tỉnh, Thuận An khẩn trương triển khai các hạng mục dự án, công trình nằm trong quyết định, như giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13 các đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến ngã tư cầu Ông Bố, cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị, nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong…, phục vụ việc đưa một phần Quốc lộ 13 thành đại lộ.

Trên quy hoạch trước đó, Quốc lộ 13 đoạn từ trung tâm Lái Thiêu đến đường Nguyễn Văn Tiết là đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ lớn nhất Bình Dương. Từ trục đại lộ này sẽ phát triển 5 trung tâm thương mại cấp đô thị gồm trung tâm 1 tọa lạc tại Lái Thiêu; trung tâm 2 thuộc khu vực ngã tư Quốc lộ 13 và đường An Thạnh - Bình Chuẩn; trung tâm 3 chạy dọc ngã 5 An Phú và đường DT473; trung tâm 4 và 5 thuộc trục ngang Lái Thiêu - Dĩ An với ngã tư quốc lộ 13 và trục Bình Hòa - Vĩnh Phú.

Thuận An chuẩn bị giải phóng mặt bằng Quốc lộ 13.

Chiến lược phát triển Thuận An được đánh giá là hợp lý vì bên cạnh vị trí liền kề TP Thủ Đức, nơi đây còn có dân số hơn 600.000 người, đông dân thứ hai toàn tỉnh và có cơ sở hạ tầng, tiện ích đầy đủ, tiện lợi với 2 trung tâm thương mại, nhiều siêu thị vừa và nhỏ, 3 bệnh viện quốc tế, một sân golf, 3 khu công nghiệp (KCN) lớn. Trong đó, KCN Việt Nam - Singapore (VSIP) là một trong những kiểu mẫu KCN xanh, sạch, đẹp tại Việt Nam nhờ những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường.

5 năm qua, Thuận An tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, kỹ thuật theo đúng lộ trình quy hoạch của tỉnh. Nhằm phát triển không gian và kiến trúc cảnh quan đô thị, Thuận An sẽ xây dựng mới kết hợp cải tạo nâng cấp các cơ sở hạ tầng hiện có, xây dựng các khu liên hợp kết hợp với trung tâm thương mại, hình thành kiến trúc đô thị dọc các tuyến đường chính đô thị và đường ven sông Sài Gòn, tạo không gian xanh...

Hưởng lợi nhờ hạ tầng, bất động sản nhà ở tại Thuận An thu hút nhiều nhà doanh nghiệp địa ốc lớn trong và ngoài nước.

Một phần Quốc lộ 13 đi qua TP Thuận An sẽ trở thành đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ lớn nhất Bình Dương.

Mặt khác, quy hoạch hạ tầng bài bản cùng tiến độ triển khai nhanh chóng cũng là tiền đề gia tăng giá trị bất động sản tại Thuận An. Ông Trần Minh Tú, Phó giám đốc khối đầu tư CBRE, đánh giá: “Quan sát diễn biến khu vực trung tâm trục Quốc lộ 13 với các diễn biến tương tự tại TP.HCM, tỷ lệ tăng giá trung bình mỗi năm ước tính dao động khoảng 25-30%”.

Là thị trường kế thừa sức mua của TP.HCM, nhà đất Bình Dương 2 năm qua liên tục ghi nhận biến động giá, nổi bật ở 2 thành phố mới Thuận An và Dĩ An. Theo báo cáo ngành bất động sản năm 2020 của VNDirect, tỷ lệ hấp thụ tại Bình Dương đạt 96,6%. Tính đến tháng 10/2020, giá căn hộ ở mức 30-40 triệu/m2, tăng đáng kể từ mức 20-25 triệu/m2 trong năm 2018. Biên độ tăng giá tốt nhất hầu hết rơi vào những dự án có vị trí thuận tiện di chuyển, được phát triển theo mô hình khu đô thị hoặc phức hợp thương mại, sở hữu nhiều tiện ích.

Uy tín chủ đầu tư là yếu tố bảo chứng cho chất lượng, không gian sống và tiện ích của dự án. Đây cũng là lý do thị trường căn hộ Thuận An trong 2 năm trở lại đây bắt đầu phân hóa các phân khúc khác nhau và thiếu hụt nguồn cung căn hộ cao cấp.

Bất động sản nhà ở tại Thuận An thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp địa ốc lớn.

Gần đây, nguồn cung căn hộ cao cấp tại Thuận An bổ sung cái tên mới - dự án Astral City. Với sự bảo chứng từ đội ngũ đầu tư, phát triển gồm Phát Đạt, Danh Khôi, Central, Turner, AKA Furniture, Kohler, CBRE, Astral City thu hút nhiều sự quan tâm của giới đầu tư. Được cố vấn bởi KTS Mark Edwards Butler, KTS nổi tiếng với nhiều công trình lớn ở Việt Nam, Astral City có phong cách kiến trúc hiện đại, sử dụng kính tràn thường thấy trong các dự án cao cấp.

Theo DKRA Vietnam, tổng đại lý tiếp thị và phân phối dự án, Astral City giới thiệu ra thị trường căn hộ cao cấp của bộ đôi tòa tháp The Sirius - The Rigel với chương trình ưu đãi thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà, đợt đầu chỉ 100 triệu đồng và 1% mỗi tháng tiếp theo. Ngân hàng VPBank hỗ trợ tài chính với khoản vay 70% giá trị sản phẩm trong vòng 25 năm, ân hạn gốc và tài trợ lãi trong vòng 24 tháng.