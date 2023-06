Thua sốc Israel, Brazil bị loại khỏi U20 World Cup

Ở vòng tứ kết, Brazil gặp Israel, đối thủ bị đánh giá thấp nhất. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ramon Menezes lại có màn trình diễn tệ hại, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Sau hiệp một bế tắc, Brazil mới có bàn mở tỷ số sau pha phối hợp trong vùng cấm được kết thúc bằng cú sút căng của Marcos Leonardo ở phút 56. Tuy nhiên, niềm vui của đại diện Nam Mỹ không kéo dài lâu. Phút 60, Anan Khalaili thoải mái chọn vị trí, đón quả tạt từ cánh trái rồi đánh đầu dũng mãnh, gỡ hòa 1-1 cho Israel.

Brazil có 30 phút để tìm bàn thắng thứ 2 nhưng lại chơi đầy bế tắc, thậm chí còn nhiều lần thót tim trước những pha phản công của đối thủ châu Âu.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến hết thời gian bù giờ. Hai đội kéo nhau vào hiệp phụ. Phút 91, Matheus Nascimento "nhảy múa" trong vùng cấm, trước khi dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil.

Khi CĐV đã nghĩ về vé bán kết cho thầy trò HLV Menezes, hàng thủ thảm họa đã khiến "Selecao" thủng lưới 2 lần. Phút 93, Hamza Shibli đi bóng như chỗ không người, trước khi sút tung nóc lưới Brazil. Đến phút 105+3, thảm họa thực sự xảy ra với đại diện Nam Mỹ, khi Dor Turgeman thoải mái đệm cận thành giúp Israel dẫn 3-1.

Brazil không tạo ra cơ hội nào đáng kể trong phần còn lại của trận đấu, thậm chí còn phải chịu phạt đền sau pha để bóng chạm tay của Jean Pedroso.

Israel có 2 cơ hội để đá phạt đền nhưng lại bỏ lỡ. Dù vậy, tỷ số 3-2 là đủ để Shibli cùng đồng đội tiếp tục viết chuyện cổ tích khi vào bán kết ở ngay lần đầu dự U20 World Cup. Đối thủ của Israel tại bán kết sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Mỹ và Uruguay.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019