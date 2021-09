Thử vai diễn ảo

Tuyển diễn viên trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc nhưng nhiều bất cập. Việc đạo diễn vạ miệng chỉ là một trong những tình huống khó xử từng xảy ra.

Theo Variety, đại dịch đã làm thay đổi quá trình tuyển diễn viên ở Hollywood, ít nhất là bây giờ. Từ những buổi thử giọng, tuyển diễn viên trực tiếp, nhà sản xuất và đạo diễn phải chọn diễn viên thông qua Zoom, hoặc video ghi hình tại nhà của người ứng tuyển, dựa theo yêu cầu của đạo diễn trước đó.

Vẫn chưa rõ những buổi thử vai ảo này liệu còn tồn tại sau khi đại dịch qua đi hay không. Song, các chuyên gia tuyển chọn và quản lý nghệ sĩ cho biết các buổi casting ảo có một số thuận lợi như tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho đôi bên.

Tuy nhiên, việc trao đổi qua màn hình lại thiếu thân mật, khó đạt hiệu quả cao so với các buổi thử giọng trực tiếp, đôi khi gặp tình huống khó xử.

Thử vai online tiết kiệm thời gian, tiền bạc

Trong ngắn hạn, nhiều đạo diễn, diễn viên xem những buổi thử vai ảo này là cơ hội lớn để vực dậy Hollywood. Từ tháng 3/2020, khi đại dịch khiến ngành công nghiệp phim ảnh đóng băng, ứng dụng trực tuyến cho phép nhà làm phim mở rộng phạm vi tiếp cận với các ngôi sao. Làm việc tại nhà, không đến văn phòng cũng có thể giúp họ tương tác với người khác.

Barry McPherson, giám đốc một công ty quản lý diễn viên, nhận thấy các chuyên gia tuyển dụng tìm thấy nhiều diễn viên hơn trong giai đoạn đầu của đại dịch. Ông chủ công ty đại diện của Paulina Alexis, Mel Gibson, nói với Variety: “Mùa dịch phần nào tốt cho các diễn viên. Họ có nhiều thời gian rảnh hơn để được các chuyên gia tuyển chọn để ý, mời tham gia vào các dự án khác nhau”.

Dàn diễn viên của The Mandalorian thuộc Disney phần lớn được tuyển chọn trực tuyến. Ảnh: Disney Studios.

Giám đốc tuyển chọn Sharon Bialy của The Handmaid's Tale nói cô có cơ hội gặp thêm nhiều diễn viên hơn thông qua hình thức này. “Chúng tôi có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm diễn viên, dễ dàng tìm được người phù hợp với các bộ phim”, cô nói.

Sarah Finn, giám đốc tuyển chọn của Disney, cũng nhận ra những lợi ích tương tự trong quá trình tuyển chọn diễn viên cho The Mandalorian - bộ phim được phát trên Disney Plus - trong mùa dịch.

Theo Finn, việc casting online giúp cô dễ dàng quản lý khối lượng công việc, theo kịp tiến độ làm việc. Quan trọng nhất, cô có thể lọc được dàn diễn viên có mặt trong phim.

Các buổi thử giọng qua Zoom và những thước phim tự quay cũng cho phép diễn viên sáng tạo, chuyển đổi bối cảnh, nhập vai hơn đến thử vai trực tuyến trước bức tường trống. Điều đó khiến các đạo diễn có thể xem đi xem lại đoạn video nhiều lần. Đây là điều xa xỉ khi diễn viên đến thử vai trực tiếp.

“Các diễn viên có lợi thế quay lại nhiều phiên bản khác nhau của cảnh diễn thử, miễn là họ thoải mái, tự do sáng tạo trong không gian riêng”, Finn nói.

Robert Sterne, giám đốc casting của The Crown, người được đề cử giải Emmy 2021, cho biết những cuốn băng tự quay đặc biệt hữu ích với các dự án quốc tế. “Điều đó giúp chúng ta thuận tiện về mặt địa lý và tiết kiệm tiền bạc. Trong thời đại ngành công nghiệp sáng tạo gặp khó khăn, đó là động lực tốt”, Sterne nói.

Nhưng nhiều bất cập

Tuy nhiên, sau thời gian phụ thuộc vào các video tự ghi hình, phỏng vấn qua zoom, các chuyên gia casting nhận ra những nhược điểm không thể tránh khỏi. Ánh sáng không tốt, hình ảnh mờ, kết nối Internet không ổn định, trẻ em và vật nuôi đột ngột xuất hiện… trong buổi thử vai làm giảm hiệu quả casting, kết quả không như mong đợi.

Tháng 11/2020, Lukas Gage - sao phim Euphoria và White Lotus - tham gia buổi casting cho phim mới của đạo diễn Tristram Shapeero. Trong lúc đang thử giọng, Shapeero bỗng đưa ra lời nhận xét khiếm nhã về nam diễn viên nhưng quên tắt micro.

Lukas Gage sau đó đăng video lên mạng xã hội, yêu cầu các đạo diễn nên cẩn trọng hơn trong việc ăn nói, hoặc nên kỹ lưỡng kiểm tra micro để tránh xảy ra những sai lầm không đáng có. Đạo diễn Tristram Shapeero cũng chính thức xin lỗi sau vụ vạ miệng.

Bên cạnh những khó khăn về mặt kỹ thuật, các giám đốc tuyển chọn dễ dàng bỏ lỡ khoảnh khắc vàng của diễn viên, sự tương tác giữa người tuyển chọn và các ngôi sao.

Đạo diễn Tristram Shapeero phải chính thức xin lỗi diễn viên Lukas Gage sau sự cố vạ miệng. Ảnh: Us Weekly.

Kim Williams, giám đốc casting của Disney Television Studios cho biết: “Không phủ nhận những điểm tốt mà casting online mang lại, nhưng thực tế là không có gì tốt hơn việc có thể kết nối trực tiếp với diễn viên”.

Marion Campbell Kammer, giám đốc công ty đại diện của Kylie Jefferson (Tiny Pretty Things) và Bradley Constant (Young Rock), tin rằng đại dịch đã thay đổi quá trình tuyển diễn viên một cách đáng kể.

“Trước đây, diễn viên sẽ vào phòng và diễn trực tiếp cho giám đốc casting, nhà sản xuất, biên kịch và đạo diễn xem. Tại đây, họ có cơ hội tốt để kết nối, làm quen với đội ngũ sáng tạo, cuối cùng cảm nhận được năng lượng của bản thân trong buổi thử vai”, cô nói.

Cô cũng cho rằng Zoom là nơi làm khó các diễn viên dưới trướng công ty, bao gồm Judy Reyes (Search Party, One Day at a Time), Martin Sensmeier (Yellowstone, The Liberator), Ravi Patel (American Housewife) và Matthew Del Negro (City on a Hill).

“Thông qua Zoom, diễn viên có thể trò chuyện bình thường với đội ngũ casting trước khi diễn thử. Nhưng khi bắt đầu thực hiện buổi thử vai, mọi người phải tự ý thức tắt tiếng. Diễn viên mất cơ hội nghe lời góp ý, phản ứng của ban tuyển chọn. Một số điều kỳ diệu sẽ mất đi”, cô khẳng định.

Giám đốc tuyển chọn Sharon Bialy - người trước đây khen ngợi lợi ích của việc phỏng vấn online - đồng tình với quan điểm trên, đưa ra lời than thở: “Cơ hội tương tác, đưa ra định hướng cụ thể với các diễn viên của chúng tôi mất đi. Điều đó khiến họ khó khăn hơn trong việc trao đổi với nhà sản xuất”.

Ngoài ra, việc ghi hình sẵn cũng gây khó khăn cho đôi bên: “Chúng ta không thể biết liệu diễn viên có làm đúng những gì đội ngũ tuyển chọn tìm kiếm hay không. Diễn viên dễ bị trôi tuột vì điều đó”.

Theo Variety, Hollywood đang mong đợi sự phục hồi sau đại dịch. Lúc đó, họ sẽ kết hợp hai hình thức casting để tối ưu hóa mọi thứ. Trên thực tế, những đoạn băng quay sẵn không đủ sức mạnh để cạnh tranh với hình thức thử giọng trực tiếp. Việc casting truyền thống giúp đạo diễn, nhà sản xuất hiểu sâu hơn về diễn viên, giao cho họ vai phù hợp nhất.

Trên thế giới, việc tuyển diễn viên đã phát triển, thay đổi trong nhiều năm qua, Kim Taylor-Coleman, người được đề cử giải Emmy năm nay cho tác phẩm Lovecraft Country, vẫn hoài niệm cách thử giọng truyền thống. “Tôi thích mở profile đọc sơ yếu lý lịch, xem ảnh của từng người, sau đó tương tác trực tiếp", cô khẳng định.