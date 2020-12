Thủ tướng yêu cầu làm rõ cá nhân dùng bằng giả của Đại học Đông Đô

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Công an mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân được Đại học Đông Đô cấp bằng cử nhân giả.

Chiều 15/12, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, gửi Bộ Công an, Bộ GD&ĐT... về việc cấp và sử dụng bằng giả tại Đại học Đông Đô.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp mở rộng điều tra vụ án, tiếp tục làm rõ các cá nhân được Đại học Đông Đô cấp, sử dụng bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Anh giả và các bằng cấp khác không qua tuyển sinh hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng, để thu hồi.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo việc khẩn trương truy bắt bị can Trần Khắc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT Đại học Đông Đô), xác minh, làm rõ sai phạm của các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ GD&ĐT liên quan vụ án.

Ba cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an.

"Nếu có dấu hiệu của tội phạm phải khởi tố để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm", văn bản nêu.

Thủ tướng cũng đề nghị VKSND Tối cao và TAND Tối cao chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Bộ Công an, sớm đưa các bị can ra xét xử nghiêm minh; Bộ GD&ĐT phải kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân cho phép Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 2, không để xảy ra sai phạm tương tự.

Cuối tháng 11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ, đề nghị VKSND Tối cao truy tố Dương Văn Hòa (37 tuổi, cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô) và 9 bị can về tội Giả mạo trong công tác.

Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2015-2017, bị can Dương Văn Hòa là hiệu trưởng, đã cùng các bị can đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh và được Bộ GD&ĐT thông báo chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó có chỉ tiêu hệ văn bằng 2 chính quy.

Từ tháng 4/2017, các bị can đã lợi dụng những sơ hở trong công tác quản lý tuyển sinh, cấp văn bằng 2 và lợi dụng chính sách tự chủ giáo dục đại học để ra thông báo tuyển sinh văn bằng 2 ngôn ngữ Anh.

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng quá trình đào tạo, các bị can đã cấp 193 bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Anh cho các cá nhân mà không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng.