Thủ tướng yêu cầu kiểm điểm sâu sắc sau vụ bê bối đăng kiểm

Tại Hội nghị tổng kết năm 2022 của Bộ GTVT, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đến vi phạm trong lĩnh vực đăng kiểm và yêu cầu ngành giao thông rút kinh nghiệm, kiểm điểm sâu sắc.

Chiều 13/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Hội nghị Tổng kết năm 2022 của Bộ GTVT. Sự xuất hiện của Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh ngành giao thông vừa kết thúc một năm với nhiều dự án trọng điểm được triển khai và có những tồn tại, bất cập nảy sinh.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận Bộ GTVT trong năm qua đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ với khối lượng công việc lớn. Tuy nhiên, ngành vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Trong công tác đăng kiểm xe cơ giới, Thủ tướng đề cập đến việc vừa qua ôtô xếp hàng đăng kiểm mấy tiếng đồng hồ, xếp hàng cả đêm sau những bê bối của ngành. Vụ việc cho thấy phát sinh ra một cơ chế là phát sinh ra tiêu cực, gây mất người, mất uy tín, mất cả thời gian công sức điều tra, xét xử.

"Một cái rất bình thường nhưng đã tạo ra bất bình thường", Thủ tướng nhận định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Tổng kết của Bộ GTVT. Ảnh: Nhật Bắc.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ GTVT rút kinh nghiệm, kiểm điểm sâu sắc, đồng thời phải có tư duy, cách làm mới trong việc tổ chức lại khâu đăng kiểm ôtô, không để tình trạng này lặp lại.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thừa nhận Bộ GTVT trong năm qua có 2 tồn tại hạn chế lớn nhất thì một trong số đó là vụ tiêu cực tại lĩnh vực đăng kiểm. Tồn tại còn lại là việc để chậm tiến độ một số dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020.

Ông Thắng đánh giá vụ vi phạm trong lĩnh vực đăng kiểm là hết sức nghiêm trọng. Hiện, Bộ Công an đã chỉ đạo công an TP.HCM và Hà Nội khởi tố vụ án, bị can, bắt giữ một số cán bộ của Cục Đăng kiểm.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà về hành vi Nhận hối lộ. Ngoài ra, lãnh đạo phòng Kiểm định xe cơ giới và một số cán bộ, viên chức tại các trung tâm đăng kiểm Nhà nước cũng đã bị tạm giam.