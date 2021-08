Thủ tướng yêu cầu các tỉnh rà soát người lang thang để xét nghiệm

Nhận định người lang thang, cơ nhỡ có nguy cơ cao mắc bệnh và lây lan dịch, Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát những người này để xét nghiệm, lo an sinh xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người lang thang, cơ nhỡ.

Theo công điện của người đứng đầu Chính phủ, do ảnh hưởng của dịch bệnh, tại một số địa phương xuất hiện người lang thang, cơ nhỡ không có việc làm, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế và hưởng các chính sách an sinh xã hội. Việc người lang thang, cơ nhỡ thường xuyên di chuyển có nguy cơ mắc và lây lan dịch bệnh Covid-19.

TP.HCM tiêm vaccine Covid-19 cho người lang thang Chiều 25/8, UBND quận 4 (TP.HCM) tổ chức tiêm vaccine khoảng 100 người lang thang trên địa bàn. Những người này sau đó được đưa đến khu cách ly tập trung.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng công an tỉnh và các lực lượng chức năng tăng cường rà soát, thu dung người lang thang, cơ nhỡ trên địa bàn để xét nghiệm, phân loại, đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc tổ chức quản lý để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tại cuộc làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với TP.HCM chiều 26/8, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc cho biết lực lượng công an đang thực hiện nhiệm vụ tập trung người lang thang, cơ nhỡ để chăm sóc. Công an cũng phát hiện nhiều người lang thang nghiện ma túy và đã đưa đi chữa bệnh.

Tại TP.HCM, ông cho biết còn khoảng 100 người nước ngoài (lang thang - PV) nhưng trong 3-4 ngày mới tập trung được một người. Bên cạnh đó, trong nhóm người được theo dõi về đứt bữa, có khoảng 1.000 người nước ngoài.

Thứ trưởng Ngọc cũng lưu ý hiện thành phố có gần 20.000 người nghiện. Những ngày này, trưởng công an xã, phường cần quản lý chặt chẽ, nếu không, họ sẽ đi lang thang ra ngoài, có khả năng trở thành nguồn lây nhiễm hoặc gây ra tội phạm, trộm cắp, gây rối.

Đến 26/8, hơn 800 người lang thang, cơ nhỡ ở TP.HCM đã được tập trung lại. Qua đó, 69 trường hợp F0 được phát hiện và đưa đi cách ly, điều trị.