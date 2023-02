Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tổ chức lại lực lượng an ninh hàng không

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị về việc nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới.

An ninh hàng không là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành hàng không dân dụng Việt Nam. Ảnh minh họa.

Xây dựng kết cấu hạ tầng bảo đảm an ninh hàng không đồng bộ, hiện đại

Trước diễn biến phức tạp của tình hình khủng bố và hoạt động tội phạm quốc tế trên toàn cầu, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng không (ANHK) trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu rõ: ANHK phải được đặt trong tổng thể hệ thống an ninh quốc gia, xây dựng trên nền tảng của nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Công tác bảo đảm ANHK phải phù hợp với điều kiện Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, cũng như mở rộng hợp tác quốc tế.

Lực lượng kiểm soát bảo đảm ANHK phải có hệ thống tổ chức độc lập, hoạt động thống nhất, chuyên nghiệp, đủ năng lực thực hiện các biện pháp bảo đảm ANHK đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp pháp luật Việt Nam.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng bảo đảm ANHK đồng bộ, hiện đại, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, tập trung hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

UBND các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay cần phát huy vai trò QLNN tại địa phương; Tích cực, chủ động thực hiện đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn bảo đảm an ninh trật tự, an ninh, an toàn hàng không và thực hiện nguyên tắc “4 tại chỗ” gồm: Phương án đối phó tại chỗ; lực lượng tại chỗ; trang thiết bị tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

Tổ chức lực lượng kiểm soát ANHK độc lập, chuyên nghiệp, không cổ phần hóa

Bộ GTVT được giao nhiệm vụ hoàn thiện hệ thống quản lý, bảo đảm ANHK, giám sát các doanh nghiệp hàng không xây dựng hệ thống quản lý ANHK theo quy định.

Ngoài ra, Bộ GTVT được yêu cầu chủ trì, chỉ đạo tổ chức lại lực lượng kiểm soát ANHK; Đề xuất Thủ tướng việc tổ chức lực lượng kiểm soát ANHK để cung cấp dịch vụ bảo đảm ANHK theo thông lệ quốc tế và thực hiện nhiệm vụ chính trị theo nguyên tắc độc lập, thống nhất, chuyên nghiệp, không cổ phần hóa.

Thủ tướng giao Bộ GTVT phối hợp và đề xuất với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng cơ chế, quy định mở các khóa đào tạo chính quy trong hệ thống học viện, nhà trường của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cho các đối tượng là chỉ huy, quản lý, điều hành lực lượng kiểm soát ANHK, giám sát viên ANHK của ngành hàng không.

Chỉ đạo các cơ quan trong ngành hàng không nhanh chóng hoàn thành xây dựng, thẩm định và trình phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin với các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động hàng không dân dụng. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong bảo đảm an ninh hàng không.

Ngoài ra, phải tăng cường tổ chức diễn tập thực chiến về an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin tại các cảng hàng không, sân bay.

UBND các tỉnh, địa phương có sân bay phải triển khai các phương án ngăn chặn, ứng phó việc sử dụng nguồn sáng công suất lớn, đèn chiếu laser, thả điều, tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Đồng thời, quản lý tốt hoạt động của các câu lạc bộ dù lượn, tránh uy hiếp an toàn hàng không.

Các địa phương cũng cần chủ động rà soát việc mua sắm vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện, tài liệu và đảm bảo các điều kiện khác để thực hiện nguyên tắc 4 tại chỗ.