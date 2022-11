Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, tình hình nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn bất ổn, nhiều cửa hàng treo biển hết xăng. Ảnh: Phạm Ngôn.

Chính phủ ban hành Nghị quyết 143/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; điều hành giá xăng dầu theo đúng quy định pháp luật; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

"Rà soát, sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021 và Nghị định số 83/2014 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự, thủ tục rút gọn, lấy đủ ý kiến các đối tượng chịu tác động, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn, công khai, minh bạch, hiệu quả, hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, trình Chính phủ trong tháng 11", kết luận nêu.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc điều chỉnh ngay các chi phí liên quan trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu (chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, chi phí bảo hiểm, chi phí kinh doanh định mức…) cho phù hợp và sát với tình hình thực tế.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước có giải pháp hạn chế tình trạng găm giữ ngoại tệ, chuyển tài sản bằng VNĐ sang ngoại tệ, ngăn chặn tình trạng USD hóa và vàng hóa trong nền kinh tế.

"Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp điều hành chính sách tiền tệ thận trọng, chắc chắn, chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; trong đó, điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, phù hợp với diễn biến tình hình, có biện pháp can thiệp thị trường ngoại hối khi cần thiết theo quy định, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ và hệ thống các tổ chức tín dụng", Chính phủ yêu cầu.

Cơ quan này cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước cung cấp đủ vốn tín dụng cho nền kinh tế, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Kịp thời nắm tình hình, có giải pháp phù hợp hỗ trợ, chỉ đạo các ngân hàng thương mại đáp ứng nhu cầu vốn cho thương nhân nhập khẩu xăng dầu, than, góp phần tháo gỡ khó khăn, bảo đảm an ninh năng lượng.

Sau những can thiệp của Ngân hàng Nhà nước, hiện tỷ giá quy đổi USD/VNĐ cũng đã dừng tăng. Phiên hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD ở mức 23.686 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên liền trước và thấp hơn so với cuối tuần trước.

Trên thị trường chính thức, giá mua - bán USD của các ngân hàng thương mại sau giai đoạn tăng mạnh từ giữa tháng 10 đến nay cũng đã ghi nhận xu hướng đi ngang. Hiện phổ biến đã giảm về dưới mức 24.900 đồng/USD.